Kreuther Coach trotz 7:1-Kantersieg missmutig Pomadige erste Hälfte gegen Sauerlach

FC Real Kreuth siegt in seinem schlechtesten Saisonspiel 7:1 in Sauerlach. Christopher Schröter gelingt Hattrick.

Kreuth – Es war das wohl schwächste Spiel, das der FC Real Kreuth in den vergangenen Monaten abgeliefert hat. Die Enterbacher gingen in Sauerlach zwar mit einer 2:1-Führung in die Kabine, aber eben bei einem Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf jegliche Kreisliga-Tauglichkeit vermissen ließ.

Nach dem Seitenwechsel wurde einiges besser bei den Kreuthern, und auch der 7:1-Endstand ließ die Kritiker nicht mehr lauthals schimpfen, sondern nur noch murren. Unter dem Strich bleibt es für den FC aber eine Partie, die schnell in der Schublade verschwinden sollte.

„Es gibt gewisse Tugenden, die von einem Fußballer erwartet werden, egal in welcher Liga. Und speziell was die Laufbereitschaft betrifft, war ich bis zum Seitenwechsel mehr als unzufrieden“, erläutert Real-Trainer Tobias Schnitzenbaumer die Gründe, warum er mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft hadert.

Dass es trotz der pomadigen Spielweise zu einer 2:1-Führung reichte, war der Harmlosigkeit der Sauerlacher und nicht dem Spielwitz der Gäste vom Tegernsee geschuldet. Christopher Schröter hatte nach einem kapitalen Abwehrfehler der Platzherren zum 1:0 getroffen und Simon Mayr die Führung kurz darauf ausgebaut.

Dass Chiheb Rahmouni beim 1:2-Anschlusstreffer mit einem Solo die komplette Kreuther Hintermannschaft düpieren konnte, war ein Armutszeugnis für Defensivabteilung der Königlichen. Zur Ehrenrettung der Kreuther Kicker sei angemerkt, dass die Platzherren nach dem Seitenwechsel zu keiner einzigen Torchance mehr kamen.

Schröter buchte mit einem Hattrick einen persönlichen Erfolg, und zum Abschluss des Nachmittages legten sich die Sauerlacher mit einem Eigentor noch selbst ein Ei ins Nest.

Dass die Kreuther in Sauerlach ohne eine gelbe Karte auskamen, war nicht dem Wohlwollen des Schiedsrichters zuzuschreiben, sondern der Spielweise. Drei Punkte eintragen und schnell abhaken, lautet die geeignete Aufarbeitung dieser Partie. ko

TSV Sauerlach – FC Real Kreuth 1:7 (1:2) FC Real Kreuth: Sachau – S. Mayr, Egger, Götschl (46. M. Höck), Schmid – T. Frank, Chraloglu, Yilmazer, Coria – Schröter, Mack (46. Collette). Tore: 0:1 Schröter, (18.), 0:2 Mayr (21.), 1:2 Rahmouni (33.) 1:3 Schröter (60.), 1:4 Schröter (64.), 1:5 Schröter (73.), 1:6 Coria (78.), 1:7 Eigentor (83.). Gelbe Karten: Kreuth Fehlanzeige – Killi, D‘Andrea, Coseza. Schiedsrichter: Tobias Sommer (SV Fuchstal). Zuschauer: 80.