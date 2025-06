Kreuth vor der Relegation: Auf der Suche nach dem Kämpfer-Gen

Der FC Real Kreuth kann im Hinspiel der Relegation in Gilching (Donnerstag, 18.30 Uhr) auf Leistungsträger Benedikt Zeisel im Tor zählen.

Kreuth – Es ist eine echt schwierige Lage, in die sich der FC Real Kreuth hinein manövriert hat. Vor neun Monaten als Anwärter auf einen Spitzenplatz gestartet, sind die Enterbacher immer weiter nach hinten gerutscht. Nun bleibt nur noch die Chance, den Klassenerhalt in der Relegation zu erkämpfen. Zuerst auswärts heute um 18.30 Uhr beim TSV Gilching-Argelsried 2 und im Sonntags-Rückspiel dann am Tegernsee.

Es ist ein kluges Manöver, der Konkurrenz die Favoritenrolle zuzuschieben. Sollte der Erfolg also ausbleiben, hat sich das Orakel bewahrheitet. Doch zu Saisonbeginn war der FC Real Kreuth mit zwei Krachern als Neuzugängen ein Kandidat für einen der Spitzenplätze: Franz Huber, als Sturm-Rückkehrer vom Bezirksligisten FC Penzberg, und der absolute Kreisliga-Kracher Benedikt Zeisel. Der ehemalige Holzkirchner Torwart, der dann zum Bayernligisten FC Ismaning gewechselt war, wollte bei vier Mal wöchentlichem Training nicht mehr so viele Kilometer auf der Autobahn vergeuden und schloss sich darum den Enterbachern an. Seine Spezln Huber und Andreas Götschl hatten für die Kreuther eifrig die Werbetrommel gerührt. Wobei Götschl an einer weiteren Veränderung Anteil hatte. Der sportliche Leiter des FCRK musste dem Abwanderungswunsch des Trainers Tobias Schnitzenbaumer ins Mangfalltal nachgeben und sprach sich mit Erfolg für das Nachrücken des Reservetrainers Michael Zieringer aus.

Auf der Zielgeraden ging die Luft aus

Im Lauf der Saison fielen die Kreuther mit schwer erklärbaren Punktverlusten auf. Dies nur auf die Termin-Absagen von Spielern oder deren Verletzungen zu schieben, wäre zu kurz gedacht. Das bekannt kämpferische Gen der Kreuther zeigte sich zu selten. Vor allem auf der Zielgeraden der Saison ging den Enterbachern die Luft aus. Drei von 21 möglichen Punkten wiesen die Tegernseer als würdigen Vertreter der Abstiegsrelegation aus.

Dort wartet jetzt der TSV Gilching-Argelsried 2, der sich mit einem 1:0-Sieg am Abschlussspieltag der Kreisliga 2 gerade noch über Platz 13 vor dem Direktabstieg gerettet hatte. Die Bezirksliga-Reserve aus dem Norden des Landkreises Starnberg ist in seinem Umfeld mit 28 Mannschaften eine Fußballmacht und feiert 100-jähriges Vereinsjubiläum. Der Klassenerhalt in der Kreisliga wäre ein willkommener Anlass zum Feiern. „Wir haben in unserer Vereinsgeschichte noch nie gegen Gilching gespielt“, erklärt Zieringer. „Aber es ist ja im Netz doch einiges nachzulesen.“ Hier ist von Tobias Hänschke als Spielertrainer mit großer Übersicht zu lesen und vom körperlich robusten Maximilian Michl, der in der Offensive routiniert die Bälle hält.

„Für uns ist sehr wichtig, dass der Zeisi wieder im Tor steht“, sagt Zieringer. Der Polizist hat dienstfrei und kann spielen. Allerdings fallen Andreas Götschl, Ferdinand Zehetmeier und Dan Petru Samoila verletzt aus. Der Großteil der Kreuther Spieler, der in und um München arbeitet, fährt eigenständig nach Gilching. Der restliche Tross setzt sich um 15.30 Uhr vom Sportplatz aus mit dem Vereinsbus in Bewegung. (ko)