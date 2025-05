Kreuth und Tegernseer Tal duellieren sich um Klassenerhalt – Greift Miesbach II oben an?

Die Kreisliga-Reserve aus Kreuth fährt nach Gmund und braucht Punkte für den Klassenerhalt. Miesbachs Reserve trifft auf Waakirchen-Schaftlach.

In der A-Klasse 4 stehen diese Woche zwei Nachholspiele auf dem Programm. Die SG Tegernseer Tal empfängt heute ab 19.30 Uhr die Kreisligareserve aus Kreuth. Zudem gastiert am Mittwoch ab 20 Uhr der SV Miesbach II bei der SG Waakirchen-Schaftlach. Während die Miesbacher mit einem Sieg auf den Relegationsrang springen könnten, geht es bei den drei anderen Mannschaften um den Klassenerhalt.

Mit acht Zählern Vorsprung haben die Enterbacher, die am Wochenende den TSV Hartpenning mit 4:1 schlagen konnten, die beste Ausgangslage. „Mit einem Sieg wären wir, glaube ich, durch“, meint FC-Coach Valentin Walch. Personell sei seine Mannschaft mit einem 17-Mann Kader perfekt aufgestellt. Mit der SG wartet ein Team, das ebenso Punkte sammeln muss. „Ich erwarte eine widerstandsfähige Mannschaft, die auch in den letzten Spielen gezeigt hat, dass sie sich nicht aufgeben“, erklärt Walch, der mit einem harten Spiel rechnet. Dennoch sei seine Mannschaft spielerisch die bessere.

Auch die SG freute sich über einen Punktgewinn gegen den Aufstiegsanwärter aus Wörnsmühl (1:1) und geht mit einem positiven Erlebnis in die Partie. Mit drei Zählern Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, ist der Klassenerhalt noch lange nicht gesichert, zumal mit Jakob Möhwald der Kapitän verletzungsbedingt pausieren muss. Trotzdem ist mit vier Punkten aus den vergangenen zwei Spielen ein klarer Trend nach oben zu erkennen. Für die SG ist es im letzten Heimspiel der Saison auch die letzte Möglichkeit, gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten, denn an den restlichen beiden Spieltagen muss man auswärts in Hartpenning und Fischbachau bestehen. „Es wird zwar nicht leicht, aber Punkte sind immer drin“, sagt SG-Coach Andreas Rohnbogner.