Kreuth und Otterfing kämpfen um die Meisterschaft in der Rückrunde

Unterschiedliche Bedingungen: Während der TSV Otterfing (rot) zum Start der Rückrunde noch auf eine Rückkehrer hofft, verstärkte sich der TSV Weyarn (weiß) in der Winterpause. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing und der FC Real Kreuth liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Vier weitere Teams kämpfen um den Klassenerhalt.

Spannung ist in der Rückrunde der Kreisklasse 2 garantiert. Der TSV Otterfing und der FC Real Kreuth kämpfen um die Meisterschaft, die weiteren vier Landkreisteams wollen in der unteren Tabellenhälfte den Klassenerhalt schaffen. Die Kreuther sind bereits am vergangenen Wochenende mit einem 4:2-Sieg in Ascholding in die Punktrunde gestartet. Die SG Hausham ist spielfrei und steigt nächste Woche wieder ein.

FC Real Kreuth – SV Bad Tölz Sa., 15 Uhr Mit dem Auswärtssieg in Ascholding hat der FC Real Kreuth Druck auf Spitzenreiter Otterfing aufgebaut. An diesem Samstag wollen die Königlichen beim Heimspiel gegen den SV Bad Tölz den nächsten Dreier einfahren. „Der Kader bleibt gleich“, sagt FC-Coach Michael Zieringer. „Der Gegner ist ein Überraschungspaket. Sie hatten in der Vorrunde ein paar super Ergebnisse, sind aber mit einer Niederlage in Grünwald gestartet.“

Die Hausherren wollen als Sieger vom Platz gehen und zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen. „Wir haben aus dem Hinspiel maximalen Respekt vor dem SV Bad Tölz.“ Damals setzten sich die Kreuther erst dank zweier später Tore mit 2:0 im Isarwinkel durch.

ASV Geretsried – FC Rottach-Egern Sa., 17 Uhr In der Winterpause hat beim FC Rottach-Egern Daniele Reisinger (vorher TSV 1860 München III) das Traineramt von Bernhard Gruber übernommen und will die Mannschaft zum Klassenerhalt führen. Er wird von Teammanager Roman Villareal und Co-Trainer Julian Wiefarn unterstützt. „Die Vorbereitung war aufgrund der Witterung schwierig“, erzählt Reisinger. „Der harte Kern hat sehr engagiert durchgezogen. Von einigen Spielern hätte ich mir mehr Trainingsbeteiligung und Verantwortung gewünscht.“

Vier Testspiele wurden gegen Antdorf (1:3), Wörnsmühl (0:1), Assling (1:1) und Fischbachau (1:3) bestritten, den Feinschliff holten sich die FC-Kicker im Trainingslager am Gardasee. „Die Stimmung war sehr gut, und wir sind als Team enger zusammengewachsen.“ Das Ziel für die Rückrunde lautet, möglichst beständig zu punkten und schnellstmöglich den Tabellenkeller zu verlassen. An diesem Samstag sind die FC-Kicker beim Tabellennachbarn ASC Geretsried zu Gast. „Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel. Das Team braucht ein Erfolgserlebnis. Wir müssen auch unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen.“

SV Ascholding/Thanning – DJK Darching So., 14 Uhr Eine Aufholjagd hat sich die DJK Darching für die Rückrunde vorgenommen, um der Abstiegszone möglichst schnell zu entkommen. Die DJK startet als Vorletzter in die Rückrunde, konnte sich im Winter aber personell verstärken. Neu in Darching sind Dario und Ivan Juric, Christopher König (alle vom TSV Hartpenning) sowie Aidan Adamek aus den USA. Dafür hat sich Simon Sitzberger dem TV Feldkirchen angeschlossen.

„Das sind allesamt große Verstärkungen, wir hatten Glück, dass wir im Winter solche Zugänge generieren konnten“, berichtet Trainer David Balogh. Allerdings fehlen den Darchingern weiterhin Marinus Epp, Maximilian Saft, Jakob Brunner und Max Klaus. Marinus Wiesgigl und Peter Meier haben noch Trainingsrückstand. In der Vorbereitung gab es eine 3:4-Niederlage beim TSV Brannenburg und ein 0:6 gegen den ASV Plaus im Trainingslager in Südtirol.

In Ascholding wartet ein harter Brocken auf die DJK. „Wir müssen einen guten Tag und die nötige Portion Glück erwischen, um Zählbares zu holen“, sagt Balogh. „Mit der Vorbereitung bin ich überhaupt nicht zufrieden. Ich erwarte, dass sich alle voll reinhauen, Leidenschaft, Kampf und Einstellung zeigen. Dann können wir vielleicht etwas holen.“

TSV Weyarn – Gaißach/Wacker. So.,14.30 Uhr Eine starke Vorbereitung liegt hinter dem TSV Weyarn. Die Klosterdörfler gewannen alle vier Vorbereitungsspiele gegen den TSV Otterfing (5:4), die SG Waakirchen/Schaftlach (11:1), den SV Bruckmühl II (4:2) und die DJK Brunnen (6:4).

Neu im Kader ist Michael Babl, der vom SV Miesbach zurückgekehrt ist, aber erst einmal verletzungsbedingt ausfällt. Zudem stehen mit Marinus Fuchs, Julian Arndt und Christoph Schreiner drei Spieler wieder regelmäßig zur Verfügung, die in der Vorrunde nur vereinzelt zum Einsatz kamen. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden. Wir haben sehr früh angefangen“, berichtet TSV-Trainer Michael Hub. „Die Beteiligung war super, und das hat man auch in den Testspielen gesehen, mit denen wir sehr zufrieden waren.“

Das Ziel beim Aufsteiger ist der Klassenerhalt, möglichst auf direktem Weg. „Ich bin optimistisch, auch wenn das erste Spiel gleich mal schwer wird.“ Zum Auftakt kommt an diesem Sonntag der Tabellendritte SG Gaißach/Wackersberg. „Da ist schon was drin, wir waren auch im Hinspiel nicht chancenlos. Wir wollen auf jeden Fall punkten.“

SV Grünwald II – TSV Otterfing So., 15 Uhr Mit einer weiterhin angespannten Personallage geht der TSV Otterfing am Sonntag in die Rückrunde. „Die Vorbereitung war durchwachsen. Wir haben noch einige Verletzungen aus der Vorrunde, im Winter sind noch kleinere Sachen dazugekommen“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Entsprechend waren auch die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele wechselhaft.

Für den TSV gab es jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen. Höhepunkt der Vorbereitung war das Trainingslager mit 45 Teilnehmern am Gardasee, gemeinsam mit dem Frauenteam. Am Kader der Otterfinger hat sich über den Jahreswechsel nichts verändert, an den Ambitionen ebenfalls nicht. Der TSV will die Tabellenführung weiter verteidigen. „Wir hoffen, dass der ein oder andere Langzeitverletzte zurückkommt. Aber das dauert vermutlich noch zwei bis drei Wochen, bis der Kader wieder besser besetzt ist.“

Zum Auftakt erwartet die Kicker vom Nordring beim TSV Grünwald II auf Kunstrasen eine schwierige Aufgabe. „Das ist eine gute Standortbestimmung. Es wird sicher schwer, aber wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken und mit einem Dreier nach Hause zu fahren.“