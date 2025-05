Kreuth übernimmt Tabellenspitze – Niederlage für Otterfing

Die Frauen des TSV Otterfing müssen nach der Niederlage gegen Schwaig in der Bezirksliga 1 weiterhin um den Klassenerhalt zittern.

Sie unterlagen am Wochenende dem FC Schwaig mit 0:2. Besser lief es in der Kreisklasse 2 für den FC Real Kreuth, der mit einem Sieg in Wolfratshausen die Tabellenführung übernommen hat.

TSV Otterfing – FC Schwaig 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Kutscher (26.), 0:2 Ascher (62.). Stark ersatzgeschwächt und mit nur 13 Spielerinnen im Kader sind die Frauen des TSV Otterfing ins Heimspiel gegen den FC Schwaig gegangen. Die Gastgeberinnen warfen zwar alles in die Waagschale, mussten sich aber mit 0:2 geschlagen geben. „Mit dem Not-Kader war nicht viel mehr drin. Schwaig hat uns viele Möglichkeiten angeboten, leider haben wir es nicht geschafft, uns zu belohnen“, berichtete TSV-Trainer Marius Blasco. Die Otterfingerinnen standen in der Defensive sicher, schafften es aber nicht, schnell genug umzuschalten. So waren Torchancen für den TSV absolute Mangelware. Nach einer knappen halben Stunde ging Schwaig in Führung. Das 2:0 eine gute Viertelstunde nach dem Seitenwechsel war bereits die Vorentscheidung. „Leider waren viel zu wenig Chancen für uns da. Das Zittern um die Liga geht weiter“, resümierte Blasco. Bereits am Mittwoch wartet das Nachholspiel beim Tabellenführer FC Markt Schwaben auf die TSV-Frauen.

BCF Wolfratshausen II – FC Real Kreuth 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 von Preysing (22.), 0:2 Wagenforth (26.), 1:2/2:2 Liccati (40./FE/6.), 2:3 Wagenforth (85.). Die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 haben die Frauen des FC Real Kreuth mit einem hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg beim BCF Wolfratshausen II übernommen. Die Heimischen hatten einige Spielerinnen aus dem Landesliga-Team an Bord, unter anderem Luca Liccati, die gegen ihr Ex-Team auflief. Trotz zweier kurzfristiger Ausfälle hatte Kreuth in der Anfangsphase die besseren Chancen, und Fidelis von Preysing brachte den FC mit einem Schuss „Marke Tor des Monats“ (Trainer Peter Öttl) in Führung. Ihr Schuss schlug vom Innenpfosten aus im Winkel ein. Nach einer Ecke legte Lilly Wagenforth wenig später das 2:0 nach, ehe Luca Liccati einen schmeichelhaften Strafstoß zum 1:2-Pausenstand verwandelte. Durch einen starken Spielzug kam Wolfratshausen im zweiten Durchgang zum Ausgleich, dann aber erzwangen die Kreutherinnen einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeberinnen, und Wagenforth markierte den Siegtreffer. „Großes Kompliment an die Mannschaft für die kämpferische Leistung und an Maxi Liccati, die uns als Aushilfs-Torfrau mit zahlreichen Paraden im Spiel hielt“, resümierte Öttl.