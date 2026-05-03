Kreuth patzt im Landkreis-Duell – Otterfing schießt sich zurück

Das Maximum herausgeholt: Die SG Hausham um Leon Cirko (am Ball) gewann das Derby gegen den FC Real Kreuth. – Foto: Max Kalup

Der FC Real Kreuth verliert überraschend bei der SG Hausham. Otterfing feiert nach der Pleite unter der Woche einen Kantersieg.

Nach dem TSV Otterfing unter der Woche (0:4 gegen die SG Ascholding/Thanning) hat am Wochenende nun auch der FC Real Kreuth in der Kreisklasse 2 gepatzt. Zum ersten Mal seit mehreren Wochen musste sich die DJK Darching geschlagen geben.

SG Hausham – FC Real Kreuth 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Geiger (5.), 2:0 Hartmann (83.). Die SG Hausham erwischte beim Landkreis-Duell gegen den FC Real Kreuth auf dem Trainingsplatz an der Agip den besseren Start. Leopold Geiger staubte in der Anfangsphase nach einer Ecke zum frühen 1:0 ab.

Michael Egger scheiterte nach einem Steckpass im Eins-gegen-eins an SG-Keeper Stefan Zimmerhakl. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, den Sack zumachte Bebo Hartmann, der einen individuellen Fehler der Gäste kurz vor Schluss zum 2:0 nutzte. Die Knappen standen im zweiten Abschnitt defensiv sehr kompakt und ließen nicht viel zu.

„Es war eine verdiente Niederlage. Hausham hat das Maximale aus seinen Möglichkeiten auf und neben dem Platz gemacht, und wir hatten keine Lösung, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, berichtet FC-Trainer Michael Zieringer. „Wir waren in den ersten 15 Minuten sehr präsent, haben das Spiel kontrolliert und sind verdient in Führung gegangen“, freut sich Haushams Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. „Danach war die Partie ausgeglichen, mit wenig klaren Chancen auf beiden Seiten. Kreuth hatte ein, zwei Chancen, blieb aber zu ungefährlich. Wir waren vorne wach und haben verdient gewonnen. Unser Matchplan ist aufgegangen.“

FF Geretsried – DJK Darching 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Rappel (20.), 2:0 Ratte (76.) Die erste Niederlage unter dem Trainer-Duo Johannes Schneider/Patrick Lachemeier musste die DJK Darching in Geretsried einstecken. „Scheinbar kann ich dort nicht gewinnen. Spielerisch waren beide Mannschaften gleichwertig, wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, berichtet Lachemeier.

Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Die Hausherren nutzten im ersten Durchgang einen der seltenen Angriffe zum 1:0. Als die Darchinger im zweiten Abschnitt aufmachten, fiel durch einen Konter das 2:0. „Danach war die Messe gelesen. Ich bin trotzdem stolz auf die Mannschaft, die alles gegeben hat“, sagt Lachemeier. „Wir haben eines unserer besten Spiele bisher gemacht. Geretsried war der Gegner, der uns bisher am meisten gefordert hat.“

TSV Otterfing – FC Rottach-Egern 7:0 (4:0) Tore: 1:0 A. Eder (5./FE), 2:0 Mättig (14.), 3:0 Müller (19.), 4:0 Schwefel (36.), 5:0 A. Eder (51.), 6:0 Meier (74.), 7:0 Blaschke (80.). Eine sehr deutliche Nummer war das zweite Landkreis-Duell zwischen dem TSV Otterfing und dem FC Rottach-Egern am Sonntag. Entschieden war die Begegnung bereits nach 20 Minuten beim Stand von 3:0 für die Hausherren. Andreas Eder eröffnete den Torreigen mit einem sicher verwandelten Elfmeter, Aron Mättig per Kopf und Yannick Müller per Alleingang stellten auf 3:0, Kilian Schwefel erhöhte zum 4:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel schraubten Andreas Eder, Thomas Meier und Christian Blaschke das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe, die Gäste kamen zu keinem zwingenden Abschluss. „Das war die richtige Antwort auf die Niederlage unter der Woche in Thanning. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Wir sind rundum zufrieden“, freut sich TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban, dessen Team die Tabellenführung ausbaute.

„Das Ergebnis ist in der Höhe verdient, und es ist mehr als nur ernüchternd, wenn man sich im Abstiegskampf ohne Gegenwehr und Körperspannung so abschlachten lässt“, sagt FC-Trainer Daniele Reisinger, dessen Team dezimiert angetreten war, den spielstarken Hausherren aber nichts entgegenzusetzen hatte.