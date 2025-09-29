Kreuth mit erstem Punktverlust – "Kollektives Versagen" bei Weyarn

Auf der Linie gerade noch gerettet Hausham rot 5 Lukas Grill -CS – Foto: Christian Scholle

Der FC Rottach-Egern unterlag in der Kreisklasse 2 im Duell dem TSV Otterfing. Die DJK Darching holte zu Hause einen wichtigen Sieg.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 musste der FC Real Kreuth erstmals Federn lassen. Einen klaren Sieg feierten hingegen der TSV Otterfing beim FC Rottach-Egern und die DJK Darching zu Hause. Einen gebrauchten Tag erwischte der TSV Weyarn in Ascholding. FC Real Kreuth – SG Hausham 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Steiger (33.), 1:1 Mayr (79.) Der SG Hausham ist es als erste Mannschaft der Kreisklasse 2 gelungen, dem FC Real Kreuth einen Punkt abzuknöpfen. Die Knappen holten am Enterbach mit dem 1:1-Unentschieden einen Zähler. „Wir haben unser Minimalziel erreicht und sind mit dem Unentschieden zufrieden“, sagt der Sportliche Leiter der SG, Ender Sarbalkan. Trotz vieler Ausfälle habe das Team diszipliniert gespielt und sei taktisch gut gestanden. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die Abwehr war fehlerfrei.“

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr FC Real Kreuth Real Kreuth SG Hausham SG Hausham 1 1 Abpfiff Auch in Kreuth hat man ein schweres Spiel erwartet: „Wir sind gut reingekommen, waren aber nicht zwingend. Nach der Pause hat die Mannschaft die Vorgaben super umgesetzt“, berichtet Coach Michael Zieringer. „Beide Mannschaften haben ein super Spiel gezeigt. Hausham hat uns viel abverlangt und meine Mannschaft hat super dagegengehalten.“ Die Knappen gingen nach einer halben Stunde durch einen Kopfball von Niklas Steiger in Führung. Den Treffer zum 1:1-Endstand markierte Simon Mayr nach einer schnellen Kombination über Moritz Mack und Franz Huber. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Remis, auch wenn die Hausherren mehr Spielanteile hatten.

FC Rottach-Egern – TSV Otterfing 0:3 (0:0) Tore: 0:1 A. Eder (59.), 0:2 Mann (62.), 0:3 A. Eder (80.) Lange Zeit hart umkämpft war das Duell zwischen dem FC Rottach-Egern und dem TSV Otterfing. Die Hausherren machten den TSV-Kickern das Leben lange schwer, ehe Andreas Eder die Otterfinger nach einer Stunde mit dem 1:0 erlöste. Wenig später traf Antonio Mann zum 2:0, den Schlusspunkt zum 0:3-Endstand setzte wiederum Eder. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit einlullen lassen, in der zweiten Hälfte war es eine klare Geschichte. Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und haben uns den Sieg in dieser Höhe verdient“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Als größter Trumpf der Gäste erwiesen sich drei Wechsel zur Pause, die neuen Schwung ins Spiel brachten.

„In den ersten 60 Minuten haben wir das sehr gut gemacht“, berichtet FC-Trainer Bernhard Gruber. Die Hausherren standen hinten sicher und hatten nach einer halben Stunde Pech, dass sie nur den Pfosten trafen. „Das zweite Gegentor ist zu früh gefallen, danach haben wir die Köpfe hängen lassen. Schade, dass wir nichts mitgenommen haben, aber Otterfing war einfach cleverer.“ DJK Darching – FF Geretsried 4:0 (0:0) Tore: 1:0 Huber (46.), 2:0 Sitzberger (71.), 3:0 Sitzberger (85.), 4:0 H. Schlagbauer (88.) Dank einer starken zweiten Halbzeit sicherte sich die DJK Darching im Kampf um den Klassenerhalt wichtige drei Punkte. Nach einem torlosen ersten Durchgang siegten die DJK-Kicker im Kellerduell gegen die Fußballfreunde Geretsried noch deutlich mit 4:0.

Josef Huber hatte die Hausherren nach dem Seitenwechsel früh in Führung gebracht. Simon Sitzberger legte das 2:0 nach. Als die Gäste in der Schlussphase alles nach vorne warfen, schraubten die Darchinger das Ergebnis durch Treffer von Sitzberger und Hans Schlagbauer weiter nach oben. „Es war ein verdienter Sieg, auch wenn wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen noch liegen gelassen haben. Wir haben uns endlich für den Aufwand belohnt“, sagte DJK-Coach David Balogh. SG Ascholding/Thanning – TSV Weyarn 5:0 (1:0) Tore: 1:0 Kranz (10.), 2:0 Möss (52.), 3:0 Möss (55.), 4:0 Kranz (69.), 5:0 Möss (80.) Gelb-Rot: Loipolder (83./Ascholding) Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TSV Weyarn in Ascholding. Die Klosterdörfler waren arg dezimiert angereist und fanden über 90 Minuten nicht ins Spiel. „Das war erschreckend, es war mit Abstand unser schlechtestes Saisonspiel“, sagt TSV-Coach Michael Hub. „Ich bin richtig frustriert, da hat gar nichts gepasst. Vor allem war Ascholding keine Übermannschaft.”