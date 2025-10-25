Kreuth kämpft um Tabellenspitze – Derby-Teams wollen sich von Relegation absetzen

Kämpferisches Derby: Gegen den TSV Otterfing (weiß) bewies die DJK Darching Disziplin. – Foto: Thomas Plettenberg

Im Derby zwischen Rottach-Egern und Hausham geht es für beide Teams um wichtige Punkte, um sich von den Relegationsplätzen abzusetzen.

Landkreis – An der Tabellenspitze der Kreisklasse 2 ziehen aktuell zwei Landkreis-Teams einsam ihre Kreise. Der TSV Otterfing hat den Platz an der Sonne übernommen, ist aber am Wochenende spielfrei. Deshalb kann der FC Real Kreuth mit einem Heimsieg wieder vorbeiziehen. TSV Otterfing – DJK Darching 6:1 (0:1) Tore: 0:1 Adelsberger (33.), 1:1 S. Eder (60.), 2:1 A. Eder (68.), 3:1 Mann (69.), 4:1 Bacher (72./FE), 5:1 Waschke (82.), 6:1 A. Eder (88.) Rote Karte: Brunner (59./DJK) Eine starke Leistung lieferte die DJK Darching beim TSV Otterfing ab. „Darching hat sich voll reingehaut. Sie hatten die bessere Stimmung auf dem Feld“, berichtet TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „In der Pause haben wir umgestellt, danach war es eine klare Sache.“

In einer kämpferischen Partie sorgte Alexander Adelsberger mit seinem Treffer für die Pausenführung der Gäste. Otterfing wechselte zur Pause das System und zwei Spieler und fand besser in die Partie. Nach einer knappen Stunde sah Darchings Jakob Brunner die Rote Karte, und Simon Eder traf direkt zum Ausgleich. „Bis zur Roten Karte waren wir super im Spiel, haben aber noch zwei, drei Chancen ausgelassen und uns nicht belohnt. Dann sind wir leider eingebrochen“, berichtet DJK-Coach David Balogh. In der letzten halben Stunde trafen Andreas Eder (zwei), Antonio Mann, Florian Bacher per Strafstoß und Tristan Waschke für Otterfing zum 6:1-Heimerfolg. „Es war das erwartete Kampfspiel“, resümiert Urban. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen, mit der zweiten Hälfte sind wir zufrieden.“ Für die DJK sei es eine „bittere Pille“, sagt Balogh. „Bis zur 60. Minute haben wir das mannschaftlich top und sehr diszipliniert gemacht. Nach dem Ausgleich hat bei Otterfing jeder Schuss perfekt gepasst.“

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr TSV Otterfing Otterfing DJK Darching Darching 6 1 Abpfiff FC Real Kreuth – ASC Geretsried Sa., 15 Uhr Zurück auf den Platz an der Sonne möchte der FC Real Kreuth beim Heimspiel gegen den ASC Geretsried. Die Gäste liegen im hinteren Tabellendrittel, die Königlichen werden die Geretsrieder aber keineswegs unterschätzen. „Der ASC ist ein unangenehmer Gegner, der mit vielen gut ausgebildeten Spielern technisch guten Fußball spielt“, weiß FC-Coach Michael Zieringer. Die Hausherren können mit dem kompletten Kader in die Partie gehen und wollen das Selbstvertrauen der beiden jüngsten Siege mitnehmen. „Es gibt keine Ausreden. Wir wollen drei Punkte holen.“

FC Rottach-Egern – SG Hausham Sa., 15 Uhr Ein richtungweisendes Spiel ist das Derby zwischen dem FC Rottach-Egern und der SG Hausham. Die Hausherren liegen mit 15 Zählern auf Rang neun, Hausham ist mit einem Punkt mehr Siebter. Beide brauchen dringend drei Punkte, um sich von den Relegationsplätzen abzusetzen. Nach Siegen gegen die FF Geretsried und DJK Darching sind die Gäste optimistisch. „Wir wollen unsere Serie unbedingt fortsetzen und den dritten Dreier einfahren“, sagt der sportliche Leiter der Knappen, Ender Sarbalkan. „Die Mannschaft ist top motiviert.“ Fehlen werden Thomas Reiter und Bastian Bernhard. Auch die Rottacher sind nach vier Spielen ohne Niederlage selbstbewusst und gut aufgestellt. Kilian Zimmer und Franz Pietzko stehen wieder zur Verfügung. „Hausham hat erst ein Spiel verloren. Sie haben eine eingespielte Mannschaft und einige gute Kicker“, sagt FC-Coach Bernhard Gruber, der ein enges Spiel erwartet. Die Hausherren wollen Standards für die Knappen vermeiden. „So eng wie die Tabelle ist, müssen wir punkten, punkten, punkten“, fordert Gruber. „Wir haben schon viele Unentschieden, deshalb wäre ein Heim-Dreier mal nicht schlecht. Dafür muss aber eine Top-Leistung her.“

Balogh erwartet hitziges Derby in Darching DJK Darching – TSV Weyarn So., 14.30 Uhr Kurzfristig auf 14.30 Uhr verlegt wurde das Derby zwischen der DJK Darching und dem TSV Weyarn. Die Hausherren kassierten zwar eine Niederlage in Otterfing, lieferten aber eine starke Leistung ab. „Jetzt wollen wir bei den letzten beiden Heimspielen die maximale Ausbeute einfahren“, erklärt DJK-Trainer David Balogh. Verzichten muss er auf Simon Schlagbauer und Jakob Brunner (gesperrt). „Das Derby wird hitzig. Am Ende wird sich das Team durchsetzen, das mehr Willen hat und das bessere Momentum erwischt.“ Die Gäste reisen nach drei Siegen in Serie mit breiter Brust an. „Wir haben die Riesenchance, uns mit einem Sieg von den direkten Abstiegsplätzen abzusetzen. Deshalb ist der Druck auf Darching größer“, erklärt TSV-Coach Michael Hub. Weyarn ist personell komplett, hat aber noch kleinere Fragezeichen wegen Erkältungen. „Wir freuen uns auf das Derby, haben viel Selbstvertrauen im Gepäck, werden Darching aber nicht unterschätzen“, sagt Hub. „Das wird ein heißer Tanz, der für beide Teams wichtig ist.“