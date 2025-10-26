Kreuth gewinnt klar und steht wieder an der Tabellenspitze

Nach dem 4:0 gegen Geretsried holt sich der FC Real Kreuth die Führung in der Kreisklasse 2 von Otterfing zurück. Rottach und Hausham sowie Darching und Weyarn spielen jeweils unentschieden.

Landkreis – Der FC Real Kreuth führt die Tabelle der Kreisklasse 2 nach dem Wochenende wieder an. Die Königlichen fuhren zu Hause gegen den ASC Geretsried einen 4:0-Pflichtsieg ein und verdrängten damit den TSV Otterfing wieder vom Platz an der Sonne. Eine hektische Schlussphase gab es beim Landkreis-Duell zwischen dem FC Rottach-Egern und der SG Hausham, das mit einem 2:2 endete. Das Derby zwischen der DJK Darching und dem TSV Weyarn am Sonntag endete torlos.

FC Rottach-Egern – SG Hausham 2:2 (0:1) Tore: 0:1 Trettenhann (8.), 1:1 Pietzko (68.), 1:2 Trettenhann (90.+2), 2:2 Pietzko (90.+3/HE). Zeitstrafe: Baumgartner (87./Hausham). Rote Karte: Siglreitmaier (90.+2/Hausham/Handspiel).

Das Spiel zwischen dem FC Rottach-Egern und der SG Hausham war das Duell der Doppeltorschützen. Anian Trettenhann traf früh zur Führung für die Knappen, Franz Pietzko glich nach einer guten Stunde aus. Richtig hektisch wurde es dann in der Schlussphase, in der zuerst Haushams Felix Baumgartner eine Zeitstrafe kassierte. Trettenhann erzielte in der letzten Spielminute in Unterzahl den vermeintlichen Siegtreffer für die SG, doch beim letzten Angriff der Hausherren in der Nachspielzeit sah Kilian Siglreitmaier wegen eines Handspiels im eigenen Strafraum die Rote Karte und Pietzko verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:2-Endstand. „Es war ein bitteres Unentschieden, wir hätten den Sack in der ersten Halbzeit zumachen müssen“, sagt Haushams Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. „Es war auf rutschigem Boden kein schlechtes Fußballspiel. In der ersten Halbzeit hatte Hausham Vorteile, in der zweiten Halbzeit dann wir. Insgesamt war es ein leistungsgerechtes Unentschieden“, resümiert Rottachs Coach Bernhard Gruber.

FC Real Kreuth – ASC Geretsried 4:0 (0:0) Tore: 1:0 Mack (70.), 2:0 Huber (73./FE), 3:0 Schurig (82.), 4:0 Schurig (86.). Zeitstrafe: Kutzmutz (59./Geretsried), Malzacher (72./Geretsried).

Erst in der Schlussphase wurde das Duell zwischen dem FC Real Kreuth und dem ASC Geretsried deutlich. Am Ende feierten die Hausherren einen verdienten 4:0-Heimsieg. Die Gäste standen sehr tief, dennoch kam Kreuth schon im ersten Durchgang zu zwei guten Chancen für Tobias Frank und Franz Huber, es ging jedoch torlos in die Kabinen. Nach einem Seitenwechsel stellten die Königlichen das System um und übten noch mehr Druck auf die Gäste aus. In der 70. Minute war das 1:0 von Mack nach Steckpass von Max Schmid der Dosenöffner für die Kreuther. Huber erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß und einem Angriff über links stellte Anian Schurig mit einem Doppelpack den 4:0-Endstand her. „Es war ein sehr erwachsener Auftritt der gesamten Mannschaft. Wir haben uns durch das 0:0 zur Pause nicht aus der Ruhe bringen lassen und in der Höhe verdient mit 4:0 gewonnen“, resümiert FC-Coach Michael Zieringer.

DJK Darching – TSV Weyarn 0:0 (0:0) Mit einem 0:0 der schwächeren Sorte endete das Derby der DJK Darching gegen den TSV Weyarn. Die Gäste standen von Beginn an tief und versuchten ihren Kasten sauber zu halten. Die Weyarner rannten an, wurden aber zu selten zwingend. Über 90 Minuten gaben die DJK-Kicker nur einen nennenswerten Torschuss ab, die Weyarner hatten einige gute Möglichkeiten und Freistoßsituationen, waren aber im Abschluss nicht kaltschnäuzig genug. So endete das Derby mit einem torlosen Remis, das keinem so richtig weiterhilft. „Wir haben das Spiel dominiert, aber zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Auf der anderen Seite haben wir nichts zugelassen, daher können wir mit dem 0:0 leben“, sagt TSV-Trainer Michael Hub nach der Partie. „Kämpferisch war es ordentlich und die Moral hat gepasst“, lobt DJK-Coach David Balogh sein Team, das immerhin ohne Gegentor blieb und so die Negativ-Serie beendet hat.