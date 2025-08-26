Kreußels' neuer Lieblingsgegner

Damit wiederholte sich ein Szenario: Schon im letzten Heimspiel der Vorsaison hieß der Gegner Walldorf – damals siegte die Eintracht 9:2. Diesmal fiel der Erfolg weniger spektakulär, aber ebenso überzeugend aus. Im Mittelpunkt stand erneut Angreifer Louis Kreußel, der doppelt traf und seine Torserie fortsetzte.

Walldorf stand nach der Klatsche im Frühjahr sehr tief und überließ Hildburghausen das Spiel. Die Eintracht brauchte Geduld, ehe die ersten Chancen kamen: Kreußel verzog nach Schelhorn-Vorlage nur knapp, Schneider scheiterte an Keeper Spomer. Auch Treubig und Eichhorn fanden im Walldorfer Torhüter ihren Meister. Doch der Druck wuchs – und in der 30. Minute war es Kreußel, der sich durchsetzte und zum verdienten 1:0 einschoss.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Walldorf seine größte Möglichkeit: Kost knallte den Ball nach einem Abwehrfehler an die Latte. Das blieb die beste Chance der Gäste. Hildburghausen antwortete mit einem Doppelwechsel – und die Partie kippte endgültig. Treubig erhöhte auf 2:0, ehe Kreußel mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte seinen zweiten Treffer erzielte. Den schönsten Angriff des Spiels krönten die Joker: Florschütz setzte sich links durch und flankte perfekt auf Kuhles, der per Kopf zum 4:0 traf. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken ließ die Eintracht defensiv nach. Walldorf nutzte das durch Emilio Fridel zum Ehrentreffer. Auch eine unnötige Gelbe Karte wegen Meckerns störte den ansonsten souveränen Eindruck leicht.

Kreußel schenkt sich selbst ein Geburtstagsgeschenk

Die Geschichte des Spiels schrieb aber erneut Louis Kreußel: Der frisch 22-Jährige traf doppelt gegen seinen Lieblingsgegner und erzielte damit Tore in allen drei Pflichtspielen dieser Saison. Schon im 9:2 im Frühjahr hatte er dreimal getroffen – diesmal schenkte er sich selbst nachträglich das perfekte Geburtstagsgeschenk. Hildburghausen startet damit nicht nur erfolgreich in die neue Saison, sondern hat mit Kreußel auch einen Torjäger in absoluter Topform.