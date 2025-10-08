Kreußels Kunstschuss krönt das Theresienfest

Auch wenn sich nur rund 120 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz versammelten, wurden sie Zeugen eines historischen Spektakels – allen voran wegen eines Treffers, über den man noch lange sprechen wird: Louis Kreußels "Tor des Monats" aus über 45 Metern.
Der erste symbolische Treffer des Tages gehörte noch Bürgermeister Patrick Hammerschmidt, der nach dem Anspiel von „Prinz Ludwig I.“ den Ball über Umwege im Netz unterbrachte. Doch das war nur der Auftakt zu einer furiosen ersten Halbzeit, die binnen Minuten völlig eskalierte. Zwischen Minute sechs und acht drehte Hildburghausen derart auf, dass selbst der Stadionsprecher Mühe hatte, die Torschützen korrekt zu benennen. Nach einem abgewehrten Schuss von Sandro Eichhorn staubte Yannik Kuhles zur Führung ab – doch dann kam der Moment, der das Spiel in eine neue Dimension hob.
Was danach geschah, war pure Fußballkunst: Louis Kreußel, mit einem wachen Blick für Raum und Situation, erkannte, dass Steinachs Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand. Ohne zu zögern zog er aus der eigenen Hälfte (!) ab – und der Ball segelte in einem atemberaubenden Bogen über alle hinweg ins Netz. 45 Meter, blanke Intuition, perfekter Moment. Das Publikum riss es von den Sitzen, und selbst die gegnerischen Fans konnten nur anerkennend den Kopf schütteln. Es war das Tor des Spiels – vielleicht sogar des Monats oder mehr.
Nur Sekunden später erhöhte Christoph Peters mit einem sehenswerten Schuss ins lange Eck auf 3:0 – und Steinach schien völlig überrumpelt. Die Gäste, ohnehin ersatzgeschwächt angereist und ohne ihre torgefährlichsten Spieler, fanden in der ersten Hälfte schlichtweg nicht statt. Die Hildburghäuser spielten sich in einen Rausch: Christoph Peters und Louis Kreußel trafen jeweils erneut und schnürten ihren Doppelpack, bevor Routinier Sandro Eichhorn den 6:0-Halbzeitstand markierte. Da half auch kein Systemwechsel bei Steinach – viel mehr als zwei harmlose Abschlüsse sprang für die Gäste in Durchgang eins nicht heraus.
Im zweiten Abschnitt flachte das Spiel verständlicherweise ab. Die Gastgeber verwalteten ihren komfortablen Vorsprung, während Steinach sich um Schadensbegrenzung bemühte. Keeper Paul Eichhorn-Nelson bewahrte sein Team mit mehreren Glanztaten vor Schlimmerem – besonders gegen Kreußel, Rüffer und Dampha zeigte er starke Reaktionen. Und tatsächlich gelang den Gästen noch der Ehrentreffer durch Niklas Hillemann, der den zweiten Durchgang für Steinach sogar knapp entschied.
Am Ende stand ein verdienter 6:1-Sieg für Hildburghausen, der sie auf Rang sieben der Tabelle katapultierte. Steinach bleibt mit zwei Punkten mehr auf Platz fünf, muss sich nach dieser Klatsche aber neu sortieren. Doch unabhängig vom Ergebnis bleibt vor allem ein Moment in Erinnerung: Louis Kreußels Tor aus 45 Metern, das nicht nur die Zuschauer elektrisierte, sondern wohl auch in jedem Saisonrückblick einen Ehrenplatz erhalten dürfte.