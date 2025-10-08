– Foto: © SV 08 Steinach

Kreußels Kunstschuss krönt das Theresienfest Ein Derby, ein Tor wie aus dem Bilderbuch und eine erste Halbzeit zum Niederknien – das Theresien-Fest 2025 bot den perfekten Rahmen für ein denkwürdiges Fußballspiel zwischen dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen und dem SV 08 Steinach.

Auch wenn sich nur rund 120 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz versammelten, wurden sie Zeugen eines historischen Spektakels – allen voran wegen eines Treffers, über den man noch lange sprechen wird: Louis Kreußels "Tor des Monats" aus über 45 Metern.

Die Vorzeichen vor dem Spiel waren klar: Steinach kam mit vier Siegen in Folge im Gepäck, während Hildburghausen nach zwei Heimniederlagen dringend Wiedergutmachung betreiben wollte. Doch was dann in den ersten 45 Minuten folgte, übertraf alle Erwartungen – und stellte das Prinzenpaar, das traditionell mit Kapelle und Ehrenanstoß für festlichen Glanz sorgt, beinahe in den Schatten. Ein Hauch von Fußball-Magie

Der erste symbolische Treffer des Tages gehörte noch Bürgermeister Patrick Hammerschmidt, der nach dem Anspiel von „Prinz Ludwig I.“ den Ball über Umwege im Netz unterbrachte. Doch das war nur der Auftakt zu einer furiosen ersten Halbzeit, die binnen Minuten völlig eskalierte. Zwischen Minute sechs und acht drehte Hildburghausen derart auf, dass selbst der Stadionsprecher Mühe hatte, die Torschützen korrekt zu benennen. Nach einem abgewehrten Schuss von Sandro Eichhorn staubte Yannik Kuhles zur Führung ab – doch dann kam der Moment, der das Spiel in eine neue Dimension hob. Was danach geschah, war pure Fußballkunst: Louis Kreußel, mit einem wachen Blick für Raum und Situation, erkannte, dass Steinachs Torhüter zu weit vor seinem Kasten stand. Ohne zu zögern zog er aus der eigenen Hälfte (!) ab – und der Ball segelte in einem atemberaubenden Bogen über alle hinweg ins Netz. 45 Meter, blanke Intuition, perfekter Moment. Das Publikum riss es von den Sitzen, und selbst die gegnerischen Fans konnten nur anerkennend den Kopf schütteln. Es war das Tor des Spiels – vielleicht sogar des Monats oder mehr.