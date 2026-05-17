Kretzschmar-Gala zum Saisonabschluss: Hagen feiert furiosen Heimsieg

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Der SSC Hagen Ahrensburg hat sich mit einem eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen den SC Rönnau aus der Saison verabschiedet. Vor allem Hannes Gregor Kretzschmar drückte der Partie seinen Stempel auf und erzielte gleich vier Treffer. Bereits vor der Pause sorgte der Gastgeber für klare Verhältnisse und ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden.

Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir gewinnen heute zu Hause hochverdient mit 5:0. Die ersten fünfzehn Minuten waren noch sehr kampfbetont, danach haben wir unser Spiel immer besser durchgedrückt und einen enormen Willen gezeigt.“

Nach einer zunächst kampfbetonten Anfangsphase übernahm Hagen zunehmend die Kontrolle. Kretzschmar traf innerhalb weniger Minuten doppelt (22., 25.) und legte kurz vor dem Seitenwechsel das 3:0 nach (41.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte er sogar auf 4:0 (52.) und beseitigte damit endgültig alle Zweifel am Heimsieg. Den Schlusspunkt setzte Raphael Reifschneider in der 88. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

Besonders über die rechte Seite habe sein Team immer wieder gefährliche Situationen geschaffen: „Wir haben uns mehrfach stark durchgesetzt und daraus die ersten Tore vorbereitet.“ Entscheidend sei zudem gewesen, dass der SSC direkt vor und nach der Pause nachlegte: „Mit dem 3:0 vor der Pause und dem schnellen 4:0 direkt nach Wiederbeginn haben wir dem Spiel früh die Richtung gegeben, sodass Rönnau kaum noch zur Entfaltung kam.“

Auch spielerisch sah Taneli viele Dinge umgesetzt, die sein Team zuletzt trainiert hatte: „Besonders zufrieden bin ich mit unserer Ballzirkulation, den Seitenverlagerungen und der Art, wie wir nach Ballverlusten sofort wieder Druck gemacht haben. Das war fußballerisch ein richtig starker Auftritt meiner Mannschaft.“

Stolz auf die Saison

Der Trainer richtete den Blick anschließend auch auf die gesamte Saison und sprach von einer besonderen Entwicklung seiner Mannschaft: „Ich bin extrem stolz darauf, wie sich die Jungs in dieser Saison präsentiert haben. Wenn man sieht, wo wir herkommen und wie sich die Mannschaft in die Saison hineingearbeitet hat, dann ist die erreichte Platzierung absolut verdient und ein großer Erfolg für alle Beteiligten.“

Mit dem klaren Erfolg schiebt sich der SSC Hagen Ahrensburg am letzten Spieltag noch auf Rang vier der Landesliga Holstein vor und beendet die Saison mit 45 Punkten. Der SC Rönnau schließt die Spielzeit nach der deutlichen Niederlage auf Platz 13 ab.

SSC Hagen Ahrensburg – SC Rönnau 5:0



Schiedsrichter: Simon Schmeling

Tore: 1:0 Hannes Gregor Kretzschmar (22.), 2:0 Hannes Gregor Kretzschmar (25.), 3:0 Hannes Gregor Kretzschmar (41.), 4:0 Hannes Gregor Kretzschmar (52.), 5:0 Raphael Reifschneider (88.)