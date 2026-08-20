Kretz: "Dürfen uns nicht durcheinander machen lassen"

Zwei Spiele, null Punkte und zehn Gegentore. Der Einstieg in die Fußball-Oberliga ist für den 1.FC Mühlhausen ernüchternd ausgefallen. "Jetzt ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben und uns nicht durcheinander machen lassen", sagt Steffen Kretz. Der FCM-Trainer ergänzt, "uns ist allen klar gewesen, dass so etwas in dieser Liga passieren kann."
In Panik verfällt deshalb aber noch lange niemand beim amtierenden Verbandsliga-Meister. Mut macht die Leistungssteigerung vom 0:5 in Backnang zum 3:5 zuhause gegen Oberachern als der erste Zähler greifbar nahe gewesen ist. Das hat auch der Trainer so gesehen: "Natürlich sind zehn Gegentore in Summe zu viel, aber das Defensivverhalten war über weite Strecken sehr gut. Wir haben teilweise sehr unglückliche Gegentore kassiert, die Ping-Pong-Charakter hatten."
Mit der Hoffnung auf mehr Spielglück und der gleichen Durchschlagskraft in der Offensive wie zuletzt, soll am Samstag mindestens der erste Punktgewinn gelingen. Um 14 Uhr startet das Gastspiel beim Mitaufsteiger FC Holzhausen. "Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die nötig sind, um am Ende des Tages zu punkten", hält Kretz fest und bleibt zuversichtlich, "ich bin davon überzeugt, dass die Punkte kommen werden."
Nicht mit dabei sein in Holzhausen kann Nik Schmid. Der Außenverteidiger hat gegen Oberachern Gelb-Rot gesehen und ist nun gesperrt. Wieder spielberechtigt ist dafür Kai Mutschall. Der 24-jährige Torhüter hat nach seiner Notbremse in Backnang lediglich ein Spiel Sperre bekommen. Ob er oder Felix Gerold, der gegen Oberachern das Tor hütete, am Samstag zwischen den Pfosten steht, ist laut dem FCM-Trainer noch offen.
Nach Holzhausen bleibt es extrem anspruchsvoll. Am Sonntag in einer Woche kommt der langjährige Regionalligist Bahlinger SC, der diesen Sonntag in der ersten DFB-Pokalrunde auf den Zweitligisten Magdeburg trifft, nach Mühlhausen.