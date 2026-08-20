Kretz: "Dürfen uns nicht durcheinander machen lassen"

Christopher Wild (r.) traf doppelt für den FCM im Heimspiel gegen den SV Oberachern. – Foto: Foto Pfeifer

Zwei Spiele, null Punkte und zehn Gegentore. Der Einstieg in die Fußball-Oberliga ist für den 1.FC Mühlhausen ernüchternd ausgefallen. "Jetzt ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben und uns nicht durcheinander machen lassen", sagt Steffen Kretz. Der FCM-Trainer ergänzt, "uns ist allen klar gewesen, dass so etwas in dieser Liga passieren kann."

In Panik verfällt deshalb aber noch lange niemand beim amtierenden Verbandsliga-Meister. Mut macht die Leistungssteigerung vom 0:5 in Backnang zum 3:5 zuhause gegen Oberachern als der erste Zähler greifbar nahe gewesen ist. Das hat auch der Trainer so gesehen: "Natürlich sind zehn Gegentore in Summe zu viel, aber das Defensivverhalten war über weite Strecken sehr gut. Wir haben teilweise sehr unglückliche Gegentore kassiert, die Ping-Pong-Charakter hatten."

Mit der Hoffnung auf mehr Spielglück und der gleichen Durchschlagskraft in der Offensive wie zuletzt, soll am Samstag mindestens der erste Punktgewinn gelingen. Um 14 Uhr startet das Gastspiel beim Mitaufsteiger FC Holzhausen. "Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, die nötig sind, um am Ende des Tages zu punkten", hält Kretz fest und bleibt zuversichtlich, "ich bin davon überzeugt, dass die Punkte kommen werden."