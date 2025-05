Kressbronn legt vor – Ailingen patzt gegen Schlusslicht

Der SV Kressbronn hat seine Tabellenführung in der Bezirksliga Bodensee am 28. Spieltag ausgebaut, während Verfolger SV Vogt erst noch nachziehen muss. Die TSG Ailingen kassierte gegen den feststehenden Absteiger FC Scheidegg eine überraschende Niederlage, während sich die SGM Unterzeil/Seibranz in letzter Sekunde einen Punkt gegen den TSV Meckenbeuren rettete. Weiter geht es am Donnerstag, unter anderem empfängt der SV Vogt den SV Weingarten.

Die SGM Unterzeil/Seibranz und der TSV Meckenbeuren trennten sich 1:1. Fabian Kreuzer brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe die SGM in der Nachspielzeit durch Alessandro Tschirdewahn mit einem Eigentor (90.+5) doch noch einen Punkt holte. Kurz zuvor hatte Carlo Werner (SGM) wegen anhaltenden Reklamierens die Gelb-Rote Karte gesehen (90.). Die Hausherren bleiben mit nun 40 Punkten auf Rang sechs, Meckenbeuren verbessert sich auf Platz zehn. ---

Nach der Heimpleite gegen Brochenzell steht der SV Bergatreute in der Pflicht, will er nicht weiter in der Tabelle abrutschen. Der SV Achberg braucht unbedingt einen Sieg, um den Anschluss an Mochenwangen auf dem Relegationsplatz zu halten. Bei nur noch drei verbleibenden Spielen ist der Druck auf die Gäste enorm. ---



Die Gastgeber sind nach der knappen 2:3-Niederlage in Kressbronn hochmotiviert, gegen Baindt für eine Überraschung zu sorgen. Der SV Baindt zeigte sich beim 6:2 über Unterzeil in Torlaune und möchte Platz drei festigen. Beide Teams trennen sechs Punkte in der Tabelle.

---



Der SV Kressbronn ließ sich von einem frühen Rückstand beim TSV Eschach nicht beirren und siegte am Ende mit 3:1. Sebastian Sprenger hatte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung gebracht, doch Liam Gierer (33.), Elias Wiesener (45.) und Erhan Baki (85.) drehten die Partie zugunsten des Tabellenführers. Kressbronn steht nun bei 62 Punkten und setzt den SV Vogt unter Zugzwang. Eschach bleibt mit 42 Zählern auf Platz fünf.

----

Morgen, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Der SV Vogt will zuhause mit einem Sieg über den SV Weingarten an Kressbronn dranbleiben. Weingarten reist mit dem Rückenwind eines 1:0-Siegs gegen Eschach an und liegt mit 40 Punkten gut im Rennen um einen einstelligen Tabellenplatz. Für Vogt ist der Dreier alternativlos im Titelrennen.

---

Morgen, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Mochenwangen Mochenwangen 15:00 PUSH



Ein echtes Abstiegsendspiel erwartet die Zuschauer in Leutkirch. Die Gastgeber könnten mit einem Sieg den Klassenerhalt fast sichern, während Mochenwangen dringend Punkte im Kampf um Relegation oder direkten Abstieg braucht.

---



Mit einer faustdicken Überraschung endete das Heimspiel der TSG Ailingen gegen Schlusslicht FC Scheidegg. Korbinian Immler (62.) und Roman Liwinez (73.) sorgten für die 2:0-Führung der Gäste, ehe Nico Di Leo in der Nachspielzeit per Foulelfmeter verkürzte (90.). Ailingen verpasste mit der Niederlage den Sprung auf Platz drei, bleibt bei 44 Punkten. Der FC Scheidegg feierte seinen erst fünften Saisonsieg, bleibt aber weiterhin auf dem letzten Platz.

---

Morgen, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Brochenzell überzeugte zuletzt mit einem Auswärtssieg in Bergatreute, Tettnang hingegen unterlag jedoch zuletzt gegen Ailingen und steht nun auf dem Relegationsplatz. Für den TSV Tettnang ist ein Dreier gegen den direkten Konkurrenten Brochenzell, der fünf Punkte vor dem TSV liegt, enorm wichtig um den Anschluss auf die Nichtabstiegsplätze zu halten.