Kressbronn bezwingt wiederspenstige Achberger

Und der SV Kressbronn zeigt gleich von Anfang an, wer hier die Partie leiten wird. Direkte Freistoßposition wird von dem Kapitän der Kressbronner Elias Wiesener eiskalt in der 14. Spielminute ausgenutzt. Wiesener ist bekannt für seine Freistöße. Das zeigt er auch in Achberg. Somit fährt er rechts unters Lattenkreuz beim Achberger Schupp ein. Somit steht es 0:1.

Keine 5 Minuten später steht Wiesener schon wieder vor Schupp und kann in einem gestochere mit der Hacke aus unmittelbarer Nähe wieder ins rechte Eck einlochen 0:2.