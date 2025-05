Kressbronn abgezockter in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierte sich den Zuschauern ein hochklassigen Spiel, welches von Strafraum zu Strafraum wogte. Während beide Teams jedoch Schwierigkeiten hatten ihre Angriffe aus dem Spiel heraus entscheidend zu Ende zu bringen, war es am Ende ein Eckball, der den ersten Tagestreffer bringen sollte. Bukovec setzte sich nach Hereingabe von R. Lindinger im Zentrum per Kopf gegen die Baindter Hintermannschaft durch und stellte auf 0:1 (60.). Angetrieben vom Rückstand erhöhte der SVB in der Folge nochmals seine offensiven Bemühungen, wobei der SVK Mühe hatte diese Phase unbeschadet zu überstehen. Die Baindter Druckphase wurde aufgrund einer starken Leistung von SVK-Keeper Schwarzenberger, dem Aluminium und einer mangelnden Präzision beim Abschluss aber nicht belohnt und schlussendlich durch das 0:2 beendet. Wieder war es ein Eckstoß, der für Gefahr sorgte – diesmal rutschte der Ball bis zu Kopfsguter im Rückraum durch, der vorentscheidend erhöhte (76.) In den Schlussminuten rannte Weilands Mannschaft zwar nochmals an, fing sich nach einem Ballverlust im Spielaufbau dann aber noch das 0:3 durch S. Lindinger (86.) und nach einem zweifelhaften Elfmeterpfiff das 0:4 durch Baki (90.).

In einem lange ausgeglichenen Spiel präsentierte sich der SVK in den entscheidenden Momenten abgezockter und stellte durch zwei aus Baindter Sicht vermeidbare Standardtore die Weichen auf Sieg, der am Ende jedoch ein, zwei Tore zu hoch ausfiel. Nach dem starken Start in die Rückrunde geht dem SVB derzeit etwas die Zielstrebigkeit im letzten Spieldrittel ab. Diese gilt es in den sechs noch ausstehenden Partien wieder zu schärfen.

SV Baindt: Benjamin Walser, Lukas Walser, Marc Bolgert (68. Lukas Zweifel), Marlon Brunner, Philipp Thoma, Marko Szeibel (87. Konstantin Knisel), Jan Fischer, Mika Dantona, Sandro Caltabiano (90. Patrick Späth), Jonathan Dischl (79. Max Kretzer), Tobias Fink - Trainer: Rolf Weiland

Tore: 0:1 Mark Bukovec (60.), 0:2 Iven Kopfsguter (76.), 0:3 Samuel Lindinger (86.), 0:4 Erhan Baki (90.)

SV Baindt II - SV Kressbronn II 5:2 (2:1)

In das Spitzenspiel gegen den Dritten aus Kressbronn, gegen den die „Zwoite” im Hinspiel die bisher einzige Saisonniederlage hinnehmen musste, startete die Baindter Mannschaft bei strömendem Dauerregen hochmotiviert und schnürte die Gäste direkt in der eigenen Hälfte ein. Folgerichtig erzielte Kaspar nach einer Energieleistung von Vorlagengeber Bosch das frühe 1:0 (10.). Wenig später erhöhte Torjäger Schnez auf 2:0, als er einen präzisen langen Ball von N. Späth fein per Lupfer im Tor unterbrachte (30.). Einige Augenblicke später wurde Schnez auf dem Weg zu seinem zweiten Tagestreffer vom SVK-Keeper dann unsanft von den Beinen geholt, der Schiri entschied zum Unverständnis aller aber nur auf gelb anstatt auf rot. Durch den Starkregen war eventuell die Funkverbindung zum Kölner Keller abgerissen. Noch bitterer war der Kressbronner Anschlusstreffer kurz vor der Pause, als Trautwein ein völlig ungefährliche Hereingabe stoppen wollte, die Kugel aber auf dem rutschigen Geläuf ins eigene Tor bugsierte (39.).

Der SVB II kam jedoch erneut stärker aus der Kabine zurück und Knisel verwandelte einen Foulelfmeter, nach einer erneut nur mit gelb geahndeten Notbremse an Kronenberger, eiskalt zum 3:1 (52.). Schnez (67.) auf Baindter Seite und Hetzius (73.) auf Kressbronner Seite stellten innerhalb von sechs Minuten auf 4:2, wobei Kaspar nach Vorarbeit von Schnez - sein bereits dreißigster Scorerpunkt - zum 5:2-Endstand einschob (76.).

Mit dem verdienten Heimsieg hat sich der SVB II eine vielversprechende Ausgangslage geschaffen: Bei noch fünf ausstehenden Partien fehlen nur noch drei weitere Siege, um die Meisterschaft in der Kreisliga B1 perfekt zu machen.

SV Baindt II: Jan Mohring, Sebastian Brenner (79. Robin Blattner), Patrick Späth, Kai Kaspar (74. Markus Baumgärtner), Niklas Späth, Tobias Trautwein, Moritz Gresser, Konstantin Knisel (74. Marius Hahn), Luca Bosch (76. Julian Keppeler), Daniel Kronenberger, Johannes Schnez (81. Moritz Lang) - Trainer: Timo Geggier

Tore: 1:0 Kai Kaspar (10.), 2:0 Johannes Schnez (33.), 2:1 Tobias Trautwein (39. Eigentor), 3:1 Konstantin Knisel (52. Foulelfmeter), 4:1 Johannes Schnez (67.), 4:2 Leon Hetzius (73.), 5:2 Kai Kaspar (73.)

Vorschau:

Sonntag, 11.05

12.45 Uhr: SG Hergensweiler/Achberg - SV Baindt II

15.00 Uhr: SV Achberg - SV Baindt