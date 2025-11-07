Krenn: »Habe bewusst eine Pause eingelegt«

Albert Krenn (li.) feierte mit dem SV Hutthurm großartige Erfolge – Foto: Karl-Heinz Hönl

Für den SV Schalding-Heining hat Albert Krenn 135 Einsätze in der Regionalliga Bayern bestritten, den SV Hutthurm führte der inzwischen 40-Jährige als spielender Chefanweiser zu zwei Erfolgen im Toto-Kreispokal und 2024 zur Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Ost. Im vergangenen Sommer machte Krenn einen Cut und beendete seine erfolgreiche Tätigkeit bei "Huading". Seither ist der frühere Klassefußballer ohne Engagement.

"Ich habe bewusst eine Pause eingelegt. Acht Jahre in Schalding, dann sechs Jahre Trainer in Hutthurm. Das war eine brutal intensive Zeit, in der ich sehr viel Aufwand betrieben habe. Gerade an die Jahre an Schalding denke ich aber sehr gerne zurück. In der Regionalliga durften wir im Konzert der Großen mitspielen und haben uns mehr als respektabel geschlagen. Es ist dann schon schön, wenn man sich die Sportschau anschaut und Spieler in der Bundesliga rumlaufen sieht, gegen die man selber schon gespielt hat", schmunzelt Albert Krenn, der auch sein Trainer-Engagement beim SV Hutthurm immer in positiver Erinnerung behalten wird: "Da waren viele Highlights dabei. Nach dem Abstieg aus der Landesliga haben wir eine Mannschaft aufgebaut, die tolle Erfolge feiern durfte. Die Pokalspiele gegen die Drittligisten Ingolstadt und Unterhaching werden unvergessen bleiben. Leider haben wir in der Saison 2023/2024 am letzten Spieltag die Meisterschaft noch verspielt und sind dann in der Relegation gescheitert. Der Landesliga-Aufstieg wäre schon nochmal etwas ganz besonderes gewesen. Dennoch war es eine phänomenale Zeit."









Für den SV Schalding-Heining war Krenn einige Jahre in der Regionalliga am Ball – Foto: Robert Geisler







Die Entwicklung bei seinen beiden Ex-Vereinen verfolgt Krenn mit großem Interesse: "Ich habe mir seit meinem Rückzug noch nicht viele Spiele angesehen, aber in Schalding und Hutthurm war ich natürlich schon und bin diesen beiden Klubs emotional schon noch verbunden. Huading kann den Ausfall von Adrian Böck schlichtweg nicht kompensieren. Er ist ein richtiger Unterschiedsspieler, der nicht zu ersetzen ist. Zudem ist der Kader mittlerweile zu klein, das macht sich leider auch negativ bemerkbar. Dennoch bin ich überzeugt, dass die Mannschaft in der Endabrechnung über dem Strich stehen wird. Das wünsche ich dem Verein und den Jungs." Ansonsten ist Albert Krenn überwiegend bei Nachwuchspartien anzutreffen: "Mein Sohn ist zehn, meine Tochter sechs. Beide spielen mit viel Freude Fußball und ich fiebere an der Seitenlinie als Vater mit."







Ansonsten ist es um den ehemaligen Viertliga-Mittelfeldmann relativ ruhig geworden: "Es gab vereinzelte Anfragen, die aber nicht der Rede wert waren. Wenn sich irgendwann wieder etwas interessantes ergeben sollte, würde ich es mir auf alle Fälle anhören. Wenn nicht, bin ich auch nicht traurig."





Der Experten-Tipp von Albert Krenn



Regionalliga Bayern

SpVgg Hankofen-Hailing - 1. FC Nürnberg II 0:2



Bayernliga Süd

FC Sturm Hauzenberg - FC Gundelfingen 0:1

SV Kirchanschöring - SV Schalding-Heining 1:1



Landesliga Mitte

SpVgg Landshut - 1. FC Passau 1:0

DJK Vornbach - SSV Eggenfelden 2:0

FC Teisbach - TSV Seebach 0:2



Bezirksliga Ost

SpVgg Ruhmannsfelden - SV Schalding-Heining II 1:1

FC Künzing - SpVgg Niederalteich 4:0

SV Oberpolling - SV Hofkirchen 1:0



Bezirksliga West

SV Neufraunhofen - SV Türk Gücü Straubing 0:0

TV Aiglsbach - FC Ergolding 2:1

TuS Pfarrkirchen - FC Walkertshofen 0:0