Krenn-Ankündigung: »Wird und muss Veränderungen geben«

Albert Krenn wird am Dienstagabend an der Seitenlinie des SV Schalding-Heining stehen – Foto: Robert Geisler

Mit einer Negativserie hat sich der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd in eine ganz heikle Lage manövriert und steht nur mehr knapp über dem ominösen Strich. Nach der Freistellung von Chefcoach Stefan Köck und Co-Trainer Sepp Holler sollen nun Albert Krenn, Manuel Mörtlbauer und Markus Gallmaier für den Umschwung sorgen . Am Dienstagabend (Anstoß: 18 Uhr) besteht gegen den TSV Nördlingen gleich die Gelegenheit, die Wende herbeizuführen.

"Eine komplette Trainingswoche wäre für uns als neues Trainertrio besser gewesen, aber das ist nicht zu ändern", sagt Albert Krenn, der bis vergangenen Sommer den SV Hutthurm trainierte und mit dem SV Schalding-Heining als Aktiver 2012 Landesliga-Meister und ein Jahr später Champion der Bayernliga Süd wurde. In der vierten Liga absolvierte der Waidler 135 Einsätze. Krenn kennt den Verein daher in- und auswendig, wurde beim SVS von seinem Vorgänger Köck trainiert und lief aus dem aktuellen Team noch mit Markus Gallmaier, Christian Brückl und Fabian Schnabel auf.

Noch näher dran als Albert Krenn ist Manuel Mörtlbauer, der als sportlicher Koordinator für den Jugendbereich und Trainer des Bezirksligateams einer der wichtigsten Personen im Verein ist. Seit der Winterpause gehört der 33-jährige Routinier als Außenverteidiger auch wieder dem Bayernligateam an. Das Urgestein wird auch weiterhin auf dem Platz stehen. "Galle und ich werden uns an den Spieltagen primär auf unsere Leistung auf dem Platz konzentrieren. Ansonsten werden wir uns die Aufgaben aufteilen", informiert Mörtlbauer, der gemeinsam mit seinen beiden Kollegen heute Abend das eine oder andere Gespräch führen wird: "Wir müssen die Köpfe wieder freibekommen und auch ein Stück weit den Druck rausnehmen." Es gibt aber auch Dinge die den Ur-Schaldinger Mut machen: "Die Mannschaft ist willig und gibt Gas. Es ist wahrlich nicht alles schlecht." Allerdings ist auch aus Mörtlbauers Worten zu entnehmen, dass bestimmte Dinge angepasst werden: "Wir werden nicht alles auf Null stellen, aber die eine oder andere Sache ändern."







Der Partie gegen den TSV Nördlingen blickt der erfahrene Vollblutfußballer, der das Coaching der Bezirksligatruppe in den kommenden Wochen an den aktuell verletzten Co-Spielertrainer Manuel Mikolaiczyk abgeben wird, optimistisch entgegen: "Eine gute Mannschaft, die körperlich stark ist und die vorne zwei sehr gefährliche Stürmer hat, auf die ihre Spielweise auch ausgerichtet ist. Wir wollen uns aber vordergründig auf unsere eigene Leistung konzentrieren, denn die können wir beeinflussen. Wenn die stimmt, sind wir auch in der Lage, zu punkten. Daheim ist das unser Ziel und dementsprechend gilt es aufzutreten."





Wieder dabei ist der zuletzt beruflich verhinderte Kaan Gülcü. Ansonsten steht der gleiche Kader wie gegen TG München zur Verfügung.