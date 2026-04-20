Krenn-Ankündigung: »Wird und muss Veränderungen geben«

Mit einer Negativserie hat sich der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd in eine ganz heikle Lage manövriert und steht nur mehr knapp über dem ominösen Strich. Nach der Freistellung von Chefcoach Stefan Köck und Co-Trainer Sepp Holler sollen nun Albert Krenn, Manuel Mörtlbauer und Markus Gallmaier für den Umschwung sorgen. Am Dienstagabend (Anstoß: 18 Uhr) besteht gegen den TSV Nördlingen gleich die Gelegenheit, die Wende herbeizuführen.
"Eine komplette Trainingswoche wäre für uns als neues Trainertrio besser gewesen, aber das ist nicht zu ändern", sagt Albert Krenn, der bis vergangenen Sommer den SV Hutthurm trainierte und mit dem SV Schalding-Heining als Aktiver 2012 Landesliga-Meister und ein Jahr später Champion der Bayernliga Süd wurde. In der vierten Liga absolvierte der Waidler 135 Einsätze. Krenn kennt den Verein daher in- und auswendig, wurde beim SVS von seinem Vorgänger Köck trainiert und lief aus dem aktuellen Team noch mit Markus Gallmaier, Christian Brückl und Fabian Schnabel auf.
Der Partie gegen den TSV Nördlingen blickt der erfahrene Vollblutfußballer, der das Coaching der Bezirksligatruppe in den kommenden Wochen an den aktuell verletzten Co-Spielertrainer Manuel Mikolaiczyk abgeben wird, optimistisch entgegen: "Eine gute Mannschaft, die körperlich stark ist und die vorne zwei sehr gefährliche Stürmer hat, auf die ihre Spielweise auch ausgerichtet ist. Wir wollen uns aber vordergründig auf unsere eigene Leistung konzentrieren, denn die können wir beeinflussen. Wenn die stimmt, sind wir auch in der Lage, zu punkten. Daheim ist das unser Ziel und dementsprechend gilt es aufzutreten."
Wieder dabei ist der zuletzt beruflich verhinderte Kaan Gülcü. Ansonsten steht der gleiche Kader wie gegen TG München zur Verfügung.