Kremmen mit 12:0, 4 Platzverweise in Löwenberg, Reitwein siegt 16:0

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Die Reserve des FSV Bernau feierte vor 40 Zuschauern einen hochemotionalen Heimsieg und ließ der SG Blau-Weiß Leegebruch kaum Luft zum Atmen. Den Grundstein für diesen Erfolg legte Leon Jarnetzky, der in der 15. Minute zur Führung traf und im zweiten Durchgang mit zwei weiteren Treffern in der 52. Minute und der 61. Minute einen lupenreinen Hattrick perfekt machte. Die Bernauer Dominanz setzte sich fort, als Stefan Schulz in der 70. Minute auf 4:0 erhöhte. Den Gästen gelang zwar durch Dominik Otto in der 75. Minute der Ehrtreffer zum 4:1, doch Pascal Hermann stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den deutlichen 5:1-Endstand.
In Kremmen erlebten 60 Zuschauer eine regelrechte Machtdemonstration, bei der die Gäste aus Oranienburg völlig unter die Räder kamen. Marvin Prien eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute, gefolgt von Niclas Köpke in der 10. Minute und Lukas Kraeft, der in der 13. Minute das 3:0 erzielte. Ein Knackpunkt der Partie war die 23. Minute, als Paul Berger die Rote Karte sah und Patrick Breyer den fälligen Foulelfmeter zum 4:0 verwandelte. Lukas Kraeft schraubte das Ergebnis in der 36. Minute und der 53. Minute weiter in die Höhe, während Patrick Breyer in der 54. Minute zum 7:0 traf. Nur sechzig Sekunden später, in der 55. Minute, markierte Lukas Kraeft sein viertes Tor. Patrick Breyer machte es ihm nach und traf in der 67. Minute sowie der 70. Minute, bevor Felix Kirstein in der 87. Minute das 11:0 erzielte. Den hochemotionalen Schlusspunkt zum 12:0-Endstand setzte erneut Lukas Kraeft in der 89. Minute mit seinem fünften Treffer des Tages.
Vor 56 Zuschauern lieferte die SpG Lichterfelde/Finow eine absolut souveräne Vorstellung ab und schickte die Fortuna aus Grüneberg mit 6:0 nach Hause. Nick Lange brachte die Hausherren bereits in der 9. Minute in Front, bevor Hannes Gerfried Badow in der 20. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Spielfreude der Gastgeber hielt an, als Ben Preissel in der 24. Minute das dritte Tor nachlegte. Noch vor dem Pausenpfiff sorgten Hannes Gerfried Badow in der 40. Minute und Ben Preissel in der 45. Minute für klare Verhältnisse und den 5:0-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren einen Gang zurück, bis Nick Lange in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den hochemotionalen Schlusspunkt setzte.
Dieses Spiel vor 75 Zuschauern wird wohl eher wegen der hitzigen Schlussphase als wegen der Tore in Erinnerung bleiben. Sportlich glänzte vor allem Malte Nimtz, der den Löwenberger SV bereits in der 4. Minute in Führung brachte. Niklas Engel baute den Vorsprung durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 38. Minute aus und legte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) das 3:0 nach. Nach dem Seitenwechsel wurde es turbulent: Erst sah Justin Trupke in der 71. Minute Rot, dann folgte Malte Nimtz in der 78. Minute mit Gelb-Rot. Bötzow verkürzte durch Jannik Morten in der 83. Minute auf 3:1, doch die Gäste schwächten sich selbst durch Platzverweise gegen Sebastian Senning (90., Gelb-Rot) und Leon Lautz (95., Rot). Den sportlichen Schlusspunkt setzte erneut Niklas Engel, der in der 94. Minute den 4:1-Endstand markierte.
In einer hart umkämpften und defensiv geprägten Partie vor 55 Zuschauern reichte ein einziger Moment der Unachtsamkeit, um die Entscheidung herbeizuführen. Der SV Grün-Weiß Bergfelde agierte taktisch sehr diszipliniert und lauerte auf seine Chance. Diese ergab sich in der 37. Minute, als Norman Rohde goldrichtig stand und das goldene Tor zum 0:1 erzielte. Die Fortuna aus Britz warf in der Folge zwar alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrbollwerk der Gäste immer wieder die Zähne aus, sodass Bergfelde die drei Punkte entführte.
Die Falkenthaler Füchse präsentierten sich vor 77 Zuschauern in Torlaune und ließen der dritten Mannschaft aus Ahrensfelde keine Chance. Enno Plath eröffnete die Partie mit einem Blitzstart in der 2. Minute zum 1:0. Christopher Franz wurde zum Spieler der ersten Halbzeit, indem er in der 11. Minute erhöhte und unmittelbar vor dem Pausentee in der 45. Minute das 3:0 erzielte. Im zweiten Spielabschnitt verwalteten die Füchse den Vorsprung geschickt und kamen durch Georg Alexander Dehne in der 62. Minute zum 4:0-Endstand, der zu keinem Zeitpunkt der Partie gefährdet war.
In Glienicke sahen 30 Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, in der die Hausherren zunächst durch Marek Schroller in der 16. Minute in Führung gingen. Maurice Platow glich jedoch fast postwendend in der 18. Minute für Zepernick aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Fabio Rondinelli die Glienicker in der 53. Minute erneut in Front, doch dann drehten die Gäste hochemotional auf. Sepp Kluge glich in der 58. Minute aus, und nur sechzig Sekunden später, in der 59. Minute, drehte Danny Frenzel die Partie zum 2:3. Erneut Sepp Kluge in der 72. Minute und Cornel Platow in der 78. Minute schraubten das Ergebnis schließlich auf den 2:5-Endstand hoch.
Ein dramatisches Unentschieden bekamen die 45 Zuschauer in Bärenklau geboten. Die Gäste aus Basdorf starteten besser und führten durch Pascal Bettge (7. Minute) und einen Foulelfmeter von Mamoudou Camara (53. Minute) bereits mit 0:2. Doch Grün-Weiß Bärenklau bewies eine enorme Moral: Jacob Schäfer verkürzte in der 60. Minute, bevor Manuel Meier in der 74. Minute den Ausgleich erzielte. Als Steven Henry Wolff in der 84. Minute die Partie komplett zum 3:2 drehte, schien der Heimsieg perfekt. Doch in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) schlug Tim-Alexander Gentz hochemotional zu und sicherte Basdorf mit dem Treffer zum 3:3 einen späten Punkt.
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Der Storkower SC lieferte vor 55 Zuschauern eine absolut souveräne Vorstellung ab und ließ der Reserve des FC Strausberg beim 0:4 keine Chance. Die Weichen für den Auswärtssieg stellte Marian Beyer bereits früh, als er in der 24. Minute zur Führung traf und nur drei Minuten später in der 27. Minute mit seinem zweiten Treffer hochemotional nachlegte. Strausberg fand kaum Mittel gegen die spielstarken Gäste, die noch vor dem Seitenwechsel durch Riccardo Pathe in der 40. Minute auf 0:3 erhöhten. Im zweiten Durchgang kontrollierte Storkow das Geschehen sicher, ehe Lucio Freyer in der 72. Minute den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte.
Was sich vor 69 Zuschauern in Reitwein abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen. Der Torreigen begann bereits in der 2. Minute durch Michel Schadow, der auch in der 18. Minute und der 29. Minute zur Stelle war und einen frühen Hattrick schnürte. Kurz vor der Pause meldete sich Arsalan Mohamadi in der 45. Minute erstmals zu Wort, bevor er unmittelbar nach dem Wiederanpfiff in der 48. Minute auf 5:0 stellte. Danach ging es Schlag auf Schlag: Dominik Griebel erhöhte in der 53. Minute und der 57. Minute, ehe Arsalan Mohamadi in der 66. Minute sein drittes Tor markierte. In der Schlussphase zerfiel Hangelsberg komplett: Arman Jafari traf in der 70. Minute, Lucas Möller in der 75. Minute und Abdullah Eksici nur sechzig Sekunden später in der 76. Minute. Arsalan Mohamadi legte in der 82. Minute und der 83. Minute seine Treffer vier und fünf nach, während Lucas Möller in der 85. Minute und der 86. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den hochemotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Bidias Kembap Tafouekeu in der 90. Minute zum Endstand.
In einer bis zur letzten Minute spannenden Partie setzte sich die SG Müncheberg vor 82 Zuschauern mit 3:1 gegen den MTV 1860 Altlandsberg durch. Nach einer torlosen ersten Stunde erlöste Collin-Matthias Gathow die Heimfans in der 65. Minute mit dem Führungstreffer. Die Gäste aus Altlandsberg gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch einen von Tobias Dwornik in der 80. Minute verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die Müncheberger Antwort folgte hochemotional und prompt: Erneut war es Collin-Matthias Gathow, der in der 83. Minute die Führung wiederherstellte. Den Deckel auf den Heimsieg machte schließlich Moritz Schulze in der 88. Minute mit dem Treffer zum Endstand.
Ein dramatisches Finish sahen die 75 Zuschauer in der Begegnung zwischen der SpG Tauche/Ahrensdorf und dem FC Neuenhagen, die letztlich mit einem 1:1 unentschieden endete. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bis die Gäste in der 60. Minute durch einen von Mattes Rottstock verwandelten Handelfmeter in Führung gingen. Neuenhagen sah bereits wie der sichere Sieger aus, doch in der 90. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen. Jens Jahn behielt die Nerven und glich in der letzten Minute der regulären Spielzeit aus. Die hitzige Atmosphäre gipfelte in einer roten Karte für Jan Titscher, der sich in der Nachspielzeit zu einer Beleidigung hinreißen ließ.
Vor 100 Zuschauern feierte die SG 47 Bruchmühle einen knappen 2:1-Erfolg gegen die SpG Hennickendorf/Rehfelde. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Devrig Hemberger in Führung. Mit diesem Vorsprung im Rücken kontrollierte Bruchmühle die Partie und belohnte sich kurz nach dem Seitenwechsel, als Kevin Dänhardt in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Hennickendorf und Rehfelde warfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch der Anschlusstreffer durch Christopher Standke in der 90. Minute kam zu spät, um den Heimsieg der Bruchmühler noch ernsthaft zu gefährden.
In Woltersdorf erlebten 52 Zuschauer ein torreiches Spektakel, bei dem der SV 1919 den FC Union Frankfurt mit 8:2 deutlich besiegte. Der Nachmittag begann unglücklich für die Gäste durch ein Eigentor von Youssouf Saleh Moussa in der 3. Minute. Tom Viehrig erhöhte in der 10. Minute auf 2:0, bevor Lorenz Dreher in der 18. Minute seinen ersten von drei Treffern markierte. Frankfurt schöpfte durch das 3:1 von Steve Otto in der 47. Minute kurz Hoffnung, doch Robin Habrich in der 49. Minute und erneut Lorenz Dreher in der 57. Minute sowie der 69. Minute stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Trotz des zweiten Frankfurter Tores durch Dennis Wagura Njoroge in der 79. Minute schraubten Philipp Karras in der 81. Minute und Arne Hutzler in der 90. Minute das Ergebnis hochemotional in den zweistelligen Bereich.
Ein packendes Duell auf Augenhöhe lieferten sich der VfB Steinhöfel und die BSG Pneumant Fürstenwalde vor 53 Zuschauern, das folgerichtig mit einem 2:2 endete. Die Gäste gingen bereits in der 7. Minute durch Marvin Kranz in Führung, doch Steinhöfel bewies Moral und glich unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute durch Eric Strehl aus. Auch im zweiten Durchgang legte Fürstenwalde vor, als Marten Eppert in der 60. Minute zum 1:2 traf. Die Hausherren zeigten sich jedoch erneut unbeeindruckt und erkämpften sich durch den Ausgleichstreffer von Lucas Oegel in der 70. Minute den hochemotionalen Punktgewinn.
Die Reserve des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf sicherte sich vor 48 Zuschauern einen 1:3-Auswärtssieg beim FV Erkner II. Ronny Schmidtke brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Front und sorgte für einen frühen Dämpfer bei der Heimelf. Im weiteren Verlauf wurde Philipp Malech zum Matchwinner, indem er in der 32. Minute das 0:2 erzielte und in der 64. Minute mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung sorgte. Erkner kam durch Sebastian Busse in der 68. Minute zwar noch zum Anschlusstreffer, schwächte sich jedoch kurz darauf durch eine gelb-rote Karte gegen Leon Wagner in der 71. Minute selbst, sodass der Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr geriet.
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