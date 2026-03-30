Kremmen mit 12:0, 4 Platzverweise in Löwenberg, Reitwein siegt 16:0

Ostbrandenburgliga

FC Strausberg II – Storkower SC 0:4

Der Storkower SC lieferte vor 55 Zuschauern eine absolut souveräne Vorstellung ab und ließ der Reserve des FC Strausberg beim 0:4 keine Chance. Die Weichen für den Auswärtssieg stellte Marian Beyer bereits früh, als er in der 24. Minute zur Führung traf und nur drei Minuten später in der 27. Minute mit seinem zweiten Treffer hochemotional nachlegte. Strausberg fand kaum Mittel gegen die spielstarken Gäste, die noch vor dem Seitenwechsel durch Riccardo Pathe in der 40. Minute auf 0:3 erhöhten. Im zweiten Durchgang kontrollierte Storkow das Geschehen sicher, ehe Lucio Freyer in der 72. Minute den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte.

SV Rot-Weiß Reitwein – SG Hangelsberg 47 16:0

Was sich vor 69 Zuschauern in Reitwein abspielte, lässt sich kaum in Worte fassen. Der Torreigen begann bereits in der 2. Minute durch Michel Schadow, der auch in der 18. Minute und der 29. Minute zur Stelle war und einen frühen Hattrick schnürte. Kurz vor der Pause meldete sich Arsalan Mohamadi in der 45. Minute erstmals zu Wort, bevor er unmittelbar nach dem Wiederanpfiff in der 48. Minute auf 5:0 stellte. Danach ging es Schlag auf Schlag: Dominik Griebel erhöhte in der 53. Minute und der 57. Minute, ehe Arsalan Mohamadi in der 66. Minute sein drittes Tor markierte. In der Schlussphase zerfiel Hangelsberg komplett: Arman Jafari traf in der 70. Minute, Lucas Möller in der 75. Minute und Abdullah Eksici nur sechzig Sekunden später in der 76. Minute. Arsalan Mohamadi legte in der 82. Minute und der 83. Minute seine Treffer vier und fünf nach, während Lucas Möller in der 85. Minute und der 86. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe schraubte. Den hochemotionalen Schlusspunkt setzte schließlich Bidias Kembap Tafouekeu in der 90. Minute zum Endstand.

SG Müncheberg – MTV 1860 Altlandsberg 3:1

In einer bis zur letzten Minute spannenden Partie setzte sich die SG Müncheberg vor 82 Zuschauern mit 3:1 gegen den MTV 1860 Altlandsberg durch. Nach einer torlosen ersten Stunde erlöste Collin-Matthias Gathow die Heimfans in der 65. Minute mit dem Führungstreffer. Die Gäste aus Altlandsberg gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen durch einen von Tobias Dwornik in der 80. Minute verwandelten Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die Müncheberger Antwort folgte hochemotional und prompt: Erneut war es Collin-Matthias Gathow, der in der 83. Minute die Führung wiederherstellte. Den Deckel auf den Heimsieg machte schließlich Moritz Schulze in der 88. Minute mit dem Treffer zum Endstand.

SpG Tauche/Ahrensdorf – FC Neuenhagen 1913 1:1

Ein dramatisches Finish sahen die 75 Zuschauer in der Begegnung zwischen der SpG Tauche/Ahrensdorf und dem FC Neuenhagen, die letztlich mit einem 1:1 unentschieden endete. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bis die Gäste in der 60. Minute durch einen von Mattes Rottstock verwandelten Handelfmeter in Führung gingen. Neuenhagen sah bereits wie der sichere Sieger aus, doch in der 90. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen. Jens Jahn behielt die Nerven und glich in der letzten Minute der regulären Spielzeit aus. Die hitzige Atmosphäre gipfelte in einer roten Karte für Jan Titscher, der sich in der Nachspielzeit zu einer Beleidigung hinreißen ließ.

SG 47 Bruchmühle – SpG Hennickendorf/Rehfelde 2:1

Vor 100 Zuschauern feierte die SG 47 Bruchmühle einen knappen 2:1-Erfolg gegen die SpG Hennickendorf/Rehfelde. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 9. Minute durch Devrig Hemberger in Führung. Mit diesem Vorsprung im Rücken kontrollierte Bruchmühle die Partie und belohnte sich kurz nach dem Seitenwechsel, als Kevin Dänhardt in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Hennickendorf und Rehfelde warfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch der Anschlusstreffer durch Christopher Standke in der 90. Minute kam zu spät, um den Heimsieg der Bruchmühler noch ernsthaft zu gefährden.

SV 1919 Woltersdorf – FC Union Frankfurt 8:2

In Woltersdorf erlebten 52 Zuschauer ein torreiches Spektakel, bei dem der SV 1919 den FC Union Frankfurt mit 8:2 deutlich besiegte. Der Nachmittag begann unglücklich für die Gäste durch ein Eigentor von Youssouf Saleh Moussa in der 3. Minute. Tom Viehrig erhöhte in der 10. Minute auf 2:0, bevor Lorenz Dreher in der 18. Minute seinen ersten von drei Treffern markierte. Frankfurt schöpfte durch das 3:1 von Steve Otto in der 47. Minute kurz Hoffnung, doch Robin Habrich in der 49. Minute und erneut Lorenz Dreher in der 57. Minute sowie der 69. Minute stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Trotz des zweiten Frankfurter Tores durch Dennis Wagura Njoroge in der 79. Minute schraubten Philipp Karras in der 81. Minute und Arne Hutzler in der 90. Minute das Ergebnis hochemotional in den zweistelligen Bereich.

VfB Steinhöfel – BSG Pneumant Fürstenwalde 2:2

Ein packendes Duell auf Augenhöhe lieferten sich der VfB Steinhöfel und die BSG Pneumant Fürstenwalde vor 53 Zuschauern, das folgerichtig mit einem 2:2 endete. Die Gäste gingen bereits in der 7. Minute durch Marvin Kranz in Führung, doch Steinhöfel bewies Moral und glich unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute durch Eric Strehl aus. Auch im zweiten Durchgang legte Fürstenwalde vor, als Marten Eppert in der 60. Minute zum 1:2 traf. Die Hausherren zeigten sich jedoch erneut unbeeindruckt und erkämpften sich durch den Ausgleichstreffer von Lucas Oegel in der 70. Minute den hochemotionalen Punktgewinn.

FV Erkner 1920 II – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 1:3

Die Reserve des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf sicherte sich vor 48 Zuschauern einen 1:3-Auswärtssieg beim FV Erkner II. Ronny Schmidtke brachte die Gäste bereits in der 5. Minute in Front und sorgte für einen frühen Dämpfer bei der Heimelf. Im weiteren Verlauf wurde Philipp Malech zum Matchwinner, indem er in der 32. Minute das 0:2 erzielte und in der 64. Minute mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung sorgte. Erkner kam durch Sebastian Busse in der 68. Minute zwar noch zum Anschlusstreffer, schwächte sich jedoch kurz darauf durch eine gelb-rote Karte gegen Leon Wagner in der 71. Minute selbst, sodass der Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr geriet.

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