Fanmarsch in Schönbrunn: Die Kreisliga ist nicht nur ein Erfolg der Spielvereinigung, sondern des ganzen Dorfes Oberkreuzberg. – Foto: SpVgg Oberkreuzberg

Kreizberga »Wunderreise«: Wenn Weihnachten und Neujahr zusammenfallen Die SpVgg Oberkreuzberg ist tatsächlich Kreisligist! Eine Überraschung, ein Märchen?

Tom Beyer hat in seiner Karriere wahrlich nicht wenig erlebt. Viele Tiefen und noch mehr Höhen. Er hat Bayernliga gespielt, genauso Landesliga und Bezirksoberliga. Müde ist der 44-Jährige deshalb noch lange nicht. Und nun ist er sogar Teil eines kleines Märchens rund um seinen Heimatverein: Denn nach der Rückkehr des "verlorenen Sohnes" ist die SpVgg Oberkreuzberg erstmals in die Kreisliga aufstiegen - der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. "Jeder meiner Erfolge hat für sich gesprochen", sagt der Oldie-Spielertrainer dazu. "Das ist jedoch eine ganz besondere Nummer. Ich kenne alle Gesichter in Oberkreuzberg. Der Verein ist fast nie aufgestiegen. Und dann komme ich heim - und es passiert sowas."

Von außen betrachtet mag der etwas verzögerte Durchmarsch von "Kreizberg", das 2021/22 noch A-Klasse spielte, wie eine Überraschung, ja vielleicht sogar ein Wunder daherkommen. Die eingangs erwähnte Geschichte rund um Tom Beyer passt ja irgendwie dazu. Doch der gebürtige Oberkreuzberger ist bei Weitem nicht die einzige Schlüsselfigur in dieser Erfolgsgeschichte. Und auch eine Überraschung oder gar ein Wunder ist es nur bedingt. Michael Zeitner hat seit gut einem Jahrzehnt das Sagen beim Dorfverein in der Gemeinde Spiegelau. Er erinnert sich an die Anfänge: "Oberkreuzberg hat noch vor ein paar Jahren niemand so richtig gekannt. Wir, Spiegelau und Klingenbrunn waren für viele die Bauern, die Holzhauer, die nicht Fußball spielen, sondern den Ball missbrauchen." Doch der 42-Jährige und seine Mitstreiter - allen voran Klaus Jacke - haben, wie sich nun bestätigt, an den richtigen Stellschrauben gedreht. Und sie haben auf die richtigen Leute gesetzt. Einer, der in diesem Zusammenhang unbedingt genannt werden muss, ist Andreas Stockinger.

Der gebürtige Finsterauer, der der Liebe wegen nach Oberkreuzberg gezogen ist, hat in der Vergangenheit höherklassige Erfahrung gesammelt, also seine Können bereits mit Nachdruck nachgewiesen. Anfangs noch, wie sich Zeitner erinnert, zierte er sich etwas davor, in die A-Klasse zu gehen. "Irgendwann hatten wir ihn aber doch soweit." 2018 war es, als da "Ande" Spielertrainer wurde. Eine Zäsur! "Er hat einen unglaublichen Flow reingebracht", macht der Sportliche Leiter deutlich - und er erklärt auch sogleich, was er damit meint: "Seine fußballerischen Qualitäten kennt eh jeder. Darüber brauchen wir nicht extra reden. Was Ande noch auszeichnet: Er lebt den Fußball zu 130 Prozent. Und mit dieser Einstellung hat er alle mitgerissen."

Gesichter des Erfolges: Klaus Jacke (v.l.), Michael Zeitner und Andreas Stockinger. – Foto: SpVgg Oberkreuzberg

Die SpVgg Oberkreuzberg wurde also vor gut sieben Jahren aus einem Dornröschenschlaf regelrecht gerissen. Anfangs noch führte das zu einem kleinen Kulturschock, nach und nach erkannten jedoch viele, dass das der richtige Weg ist - spätestens nach dem Aufstieg in die Kreisklasse im Sommer 2022: Die A-Klassen-Meisterschaft, "die erste Bestätigung war, dass wir irgendwas richtig gemacht haben." Michael Zeitner vergleicht die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte mit einem Dominospiel. Fällt der erste Stein, folgt eine Kettenreaktion - am Rachel in die richtige Richtung. Denn plötzlich legte nicht nur jedes Kadermitglied eine Schippe drauf. Es wurden auch Spieler mit Qualität geholt, die zudem noch hervorragend ins Mannschaftsgefüge passten. Lucas Necas gehört dazu, oder sein tschechischer Landsmann Jiri Michalec. Aber auch Fabian Ranzinger, Julius Schwankl oder Daniel Krieg. "Es hat alles gleich gepasst. Und wir hatten auch das nötige Glück, das man nicht oft hat", blickt Michael Zeitner zurück. Fortuna auf ihrer Seite hatte die SpVgg Oberkreuzberg dann auch in dieser Kreisklassen-Spielzeit - und vor allem in der Saisonverlängerung.

Die Aufstiegsparty ging u.a. auf Mallorca weiter. – Foto: SpVgg Oberkreuzberg

Mit einer der besten Defensivreihen der Liga eroberte sich "Kreizberg" in der starken Kreisklasse Freyung den Vize-Rang, was schon für Verwunderung sorgte. Und dann in der Relegation "fiel Weihnachten und Neujahr auf einen Tag". Erst das Fußballfest in Schönbrunn mit Fanmarsch vom Dorf- zum Sportplatz und anschließendem Sieg gegen Neukirchen vorm Wald. Dann die Pleite gegen Egglham, ehe vom Kanapee aus der Aufstieg eingetütet werden konnte. Wobei diese Redewendung nicht ganz den Nagel auf den Kopf trifft. "Natürlich waren wir mit einer großen Abordnung beim Spiel in Nammering dabei." Dort besiegte Hofkirchen die SG Mallersdorf/Grafentraubach, stieg in die Bezirksliga auf - und machte unter anderem einen Platz in der Kreisliga für Oberkreuzberg frei. "Das war irre nach Abpfiff: Die Hofkirchener, wir und auch Perkam, dem es ähnlich ergangen ist wie uns, haben gemeinsam auf dem Platz gefeiert." Und es ging ohne Pause weiter. Die "Kreizberga" zeigten, dass sie nicht nur Fußballspielen können, sondern auch Party machen. Es gab Autokorsos, "Einfach-so"-Feiern und zum Abschluss noch einen gemeinsamen Malle-Trip. Angesichts der kollektiv guten Stimmung, der großen Gemeinschaft, die miteinander ausgelassen den Triumph zelebrierte, versagt Michael Zeitner noch mit dem Abstand von einer Woche fast die Stimme: "Wenn vor einem entscheidenden Spiel innerhalb von 12 Stunden drei Busse ausgebucht sind, spricht das für sich. In diesem Dorf brennen alle für die Spielvereinigung! Das ist so unglaublich schön!" Und genau deshalb ist der 42-Jährige davon überzeugt, dass keine Katerstimmung aufkommen wird - "auch wenn wir in der Kreisliga mehr Spiele verlieren als gewinnen werden".

Auf dem Sportplatz in Nammering feierten nach Spielende Hofkirchen, Perkam und Oberkreuzberg zusammen! – Foto: SpVgg Oberkreuzberg