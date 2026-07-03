 2026-07-03T10:03:46.518Z

Pokal

Kreistagsvoritzende sorgt für Kracherduell im Kreispokal

Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Marie-Sophie Künkel hat bei der Fußball-Kreispokal-Auslosung ein besonderes Händchen und zieht die beiden Topfavoriten VfL Biedenkopf und FV Breidenbach als Achtelfinalgegner +++

von Redaktion · Heute, 11:53 Uhr · 0 Leser
Bestens gelaunt zeigen sich nach getaner Arbeit Losfee Marie-Sophie Künkel, Kreisfußballwart Diether Achenbach (links) und Kreispokalsponsor Markus Krug. © Herbert Lenz
Bestens gelaunt zeigen sich nach getaner Arbeit Losfee Marie-Sophie Künkel, Kreisfußballwart Diether Achenbach (links) und Kreispokalsponsor Markus Krug. © Herbert Lenz

Bad Endbach-Hartenrod. Eine Vertreterin der hohen Politik hat dem Fußballkreis Biedenkopf einen Pokalkracher beschert. Bei der Auslosung der ersten beiden Runden am Mittwoch im Sportheim des SV Hartenrod gab die Landtagsabgeordnete Marie-Sophie Künkel die Losfee und sorgte dafür, dass der FV 09 Breidenbach und der VfL Biedenkopf bereits bei ihrem ersten Pokaleinsatz aufeinandertreffen.

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