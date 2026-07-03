Kreistagsvoritzende sorgt für Kracherduell im Kreispokal

Bestens gelaunt zeigen sich nach getaner Arbeit Losfee Marie-Sophie Künkel, Kreisfußballwart Diether Achenbach (links) und Kreispokalsponsor Markus Krug. © Herbert Lenz

Bad Endbach-Hartenrod. Eine Vertreterin der hohen Politik hat dem Fußballkreis Biedenkopf einen Pokalkracher beschert. Bei der Auslosung der ersten beiden Runden am Mittwoch im Sportheim des SV Hartenrod gab die Landtagsabgeordnete Marie-Sophie Künkel die Losfee und sorgte dafür, dass der FV 09 Breidenbach und der VfL Biedenkopf bereits bei ihrem ersten Pokaleinsatz aufeinandertreffen.