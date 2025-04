Kreistag MG-VIE: Kampfabstimmung um Sportgerichts-Vorsitz

Virkus betont Bedeutung des Amateurfußballs

"Wenn ich am Spielfeldrand schonmal laut werden, gibt es Leute, die sagen: 'Da brüllt der Typ aus Odenkirchen schon wieder rum.' Das wird mir manchmal falsch ausgelegt. Es geht mir da einfach immer nur um Gerechtigkeit." Besonders in den Mittelpunkt stellte er dabei aber die Bedeutung des Amateurfußballs. "Wir leben von der Breite. Als Deutschland die großen Erfolge erreicht hat, waren wir immer auch in der Breite gut. Kaum jemand möchte heute noch ein Ehrenamt ausführen", fügte Virkus an und sprach seine Wertschätzung für die Arbeit an der Basis aus, und da ist er extrem authentisch, kommt er doch selbst aus dem Amateurfußball des Kreises - und ist auch oft auf Sportplätzen im Kreis anzutreffen, aus purem Interesse. "Wir müssen auch immer wieder junge Menschen in die Aufgaben einbinden, sie dann aber auch Fehler machen lassen."