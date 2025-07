Kreissieger fiebern: Am Freitag wird in Bad Kötzting ausgelost

Es ist wieder soweit! Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und Partner LOTTO Bayern losen an diesem Freitag (11. Juli) in der Spielbank Bad Kötzting die 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb der Spielzeit 2025/26 aus. Bei der Ziehung, die ab 18.30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal des BFV übertragen wird, dürfen sich die 22 bayerischen Kreispokal-Sieger gemäß den Durchführungsbestimmungen erneut ihren "Wunschgegner“ aussuchen.

"Das Wunschlos-Prinzip hat sich über die Jahre hinweg als Erfolgsmodell etabliert und verleiht dem Toto-Pokal-Wettbewerb seinen besonderen Charme. Es eröffnet auch den vermeintlich kleineren Vereinen die Möglichkeit, in einem Pflichtspiel auf ein Top-Team aus der Regionalliga Bayern oder der 3. Liga zu treffen“, erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker, der in Bad Kötzting die Ziehungsaufsicht übernimmt. Als "Losfee“ ist Joachim Buchwieser, Vizepräsident bei LOTTO Bayern, in der Spielbank gemeinsam mit den Vereinsvertretern der Kreissieger vor Ort.



Insgesamt sind 64 Mannschaften in der 1. BFV-Hauptrunde dabei. Dazu zählen die 22 Kreispokal-Sieger, die Regionalligisten der vergangenen Spielzeit 2024/25 (keine Zweiten Mannschaften) und 24 Teams aus der Qualifikation der Bayern- und Landesligisten. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Drittligisten der Saison 2024/25, TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SpVgg Unterhaching sowie dem Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg.