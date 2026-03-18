Kreisrunde Sache für Schleiz

Da ist es überhaupt kein Wunder, dass die Performance des FSV Schleiz gegen den FSV Wacker Nordhausen an jenem Tag eine kreisrunde Sache war! Mit einem 2:0 bescherten die Schwarz-Gelben dem 210 Personen zählenden Publikum den ersten Pflichtspiel-Heimsieg des Jahres.
BERICHT von Leif Broßmann / FSV Schleiz
Die Hausherren starteten spielbestimmend und konnten durch Passspiel, aber auch herausragende Mendes-Dribblings schon früh in der Partie hochkarätige Chancen erspielen. Langer verpasste eine Eingabe des Portugiesen knapp, während Pohl in einer Überzahlsituation das Spielgerät nicht kontrolliert bekam.
Nach knapp einer halben Stunde zappelte der Ball dann verdientermaßen im Netz: Schleiz' Stürmer lockte den Nordhäuser Innenverteidiger mit einer Finte auf die eine Seite, um sogleich Mendes auf der anderen zu bedienen. Der vollendete im Duell mit den jungen finnischen Gästeschlussmann Lakkamäki kühl zur Schleizer Führung.
Die Gäste waren über einige Kontersituationen gefährlich. Hervorzuheben sei hier der bemerkenswerte Halbvolley von Winterneuzugang Schleusing, den FSV-Keeper Jünger entgegen seiner Laufrichtung sehenswert vor dem Einschlag im unteren Eck abwehrte. Gegen Ende des ersten Durchgangs nahm der Nordhäuser Druck noch einmal zu, erfolgreich waren die 90er jedoch nicht. Das sollte sich auch in Halbzeit zwei nicht ändern, auch wenn der eingewechselte Emmermann mit einem Abschluss aus gut 20 Metern am Querbalken scheitern würde.
"Ein in allen Belangen verdienter Sieg!", resümiert Schleiz-Coach Roger Fritzsch, dessen Mannschaft auch in die zweite Halbzeit besser startete und schnell das 2:0 nachlegte. "Besonders gefreut hat es mich für unseren Kapitän, der in den letzten Wochen extrem fleißig agierte, ihm aber das Abschlusspech an den Füßen klebte!", verrät Fritzsch weiter. "Mit einer Topleistung, seiner Vorlage zum 1:0 und seinem eigenen Treffer, war er gestern zweifelsohne der Matchwinner!" Den erwähnten eigenen Erfolg hatte Albert Pohl mit einem satten Hieb auf Vorlage von Kumpel Christian Pätz in der 53. Minute.
Schleiz blieb auch mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken weiter am Drücker, war im Abschluss jedoch kein weiteres Mal zwingend genug. Stattdessen drohte Nordhausen mit dem Anschlusstreffer, doch eine solide Schleizer Abwehrreihe um den gewohnt souveränen Tidjane Bamba ließ, abgesehen von Emmermanns Alu-Treffer, nicht mehr viel zu. So behielten gleich zwei Schleizer Torhüter eine weiße Weste: Jünger musste zehn Minuten vor Schluss verletzungsbedingt ersetzt werden, sodass auch Alexander Weiß zum zweiten Spiel in Folge ohne Gegentor beitragen konnte.
An diesem besonderen Datum pimpte der FSV Schleiz also seine Punktzahl und gehörte neben dem SV 09 Arnstadt und Blau-Weiß Neustadt zu den einzigen Teams der oberen Tabellenhälfte, die drei Zähler einfahren konnten. Wie π ist auch die Schleizer Tordifferenz nun wieder positiv (26-25=1>0), ebenso die Tendenz der letzten Spiele. Das Team präsentiert sich gefestigt und konnte im zweiten Anlauf des Jahres auch das Heimpublikum überzeugen.
Am kommenden Wochenende pilgern die Schleizer nach Struth, wo mit der Begegnung gegen den 1. FC Eichsfeld eine harte Nuss und die Erinnerung an einen emotionalen Höhepunkt der letzten Jahre wartet...