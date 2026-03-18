Kreisrunde Sache für Schleiz

– Foto: Kimi & Jürgen Mü

Da ist es überhaupt kein Wunder, dass die Performance des FSV Schleiz gegen den FSV Wacker Nordhausen an jenem Tag eine kreisrunde Sache war! Mit einem 2:0 bescherten die Schwarz-Gelben dem 210 Personen zählenden Publikum den ersten Pflichtspiel-Heimsieg des Jahres.

Dabei nahm Coach Roger Fritzsch nur eine personelle Veränderung im Vergleich zum zufriedenstellenden Unentschieden aus der Vorwoche vor: Oskar Martin Petzold ersetzte den verletzten Paul Dorn im Zentrum. Und die Mannschaft knüpfte an die Leistung aus Weida an; wieder zweikampfstark, wieder fleißig, wieder klar. Die Hausherren starteten spielbestimmend und konnten durch Passspiel, aber auch herausragende Mendes-Dribblings schon früh in der Partie hochkarätige Chancen erspielen. Langer verpasste eine Eingabe des Portugiesen knapp, während Pohl in einer Überzahlsituation das Spielgerät nicht kontrolliert bekam.

Nach knapp einer halben Stunde zappelte der Ball dann verdientermaßen im Netz: Schleiz' Stürmer lockte den Nordhäuser Innenverteidiger mit einer Finte auf die eine Seite, um sogleich Mendes auf der anderen zu bedienen. Der vollendete im Duell mit den jungen finnischen Gästeschlussmann Lakkamäki kühl zur Schleizer Führung. Die Gäste waren über einige Kontersituationen gefährlich. Hervorzuheben sei hier der bemerkenswerte Halbvolley von Winterneuzugang Schleusing, den FSV-Keeper Jünger entgegen seiner Laufrichtung sehenswert vor dem Einschlag im unteren Eck abwehrte. Gegen Ende des ersten Durchgangs nahm der Nordhäuser Druck noch einmal zu, erfolgreich waren die 90er jedoch nicht. Das sollte sich auch in Halbzeit zwei nicht ändern, auch wenn der eingewechselte Emmermann mit einem Abschluss aus gut 20 Metern am Querbalken scheitern würde.