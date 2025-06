Kreispokalspiele: Das sagen die Finalisten - Sechs Interviews

Wer folgt auf dem TSV Groß Meckelsen und holt in diesem Jahr den Kreispokal? – Foto: Thies Meyer

Am Samstag, 14. Juni, steigt in Byhusen der Tag der Pokalfinalspiele. Wir von FuPa haben die vier Männer-Finalisten und die beiden Frauen-Finalisten jeweils dieselben drei Fragen gestellt. Pro Finale stellen wir die Antworten gegenüber, sodass ihr als Leser einen guten Überblick erhaltet: Welche Ziele haben sich die Teams vorgenommen? Was erwarten sie von ihrem Spiel? Und können sie in Bestbesetzung antreten?

Sa., 14.06.2025, 13:00 Uhr SV Viktoria Oldendorf Vikt. Oldend II FSV Hesedorf/Nartum Hesedorf/Na. II 13:00 PUSH Im Finale des Kreispokals Rotenburg 2 treffen der SV Viktoria Oldendorf II und die FSV Hesedorf/Nartum II aufeinander. Beide Teams spielen in der 2. Kreisklasse, allerdings in unterschiedlichen Staffeln.Im Interview: Dennis Murken, Trainer des SV Viktoria Oldendorf II und Jannek Riegel, Trainer des FSV Hesedorf/Nartum II:

Dennis Murken und Jannek Riegel (v.l.) – Foto: Jörg Blicharski und David Felsch

Was habt ihr euch für das Endspiel vorgenommen? Murken: Die Chancen stehen 50/50, die jeweilige Tagesform und etwas Glück gehören auch dazu. Es soll am Samstag sehr warm werden und im Spielverlauf wird man sehen, welche Mannschaft damit besser umgehen kann. Vor so großer Kulisse haben wir noch nicht gespielt und hoffen auf eine tolle Atmosphäre mit viel Unterstützung unserer Fans. Meine Mannschaft wird mit Respekt und Leidenschaft in die Partie gehen und ihr Herz auf dem Platz lassen. Es ist nach sieben Jahren das letzte Spiel von mir als Trainer und meinem Co-Trainer. Der Pokal wäre ein Sahnehäubchen als Abschluss. Riegel: Das ist für uns alle das erste Mal, dass wir ein Pokalfinale im Herrenbereich spielen. Daher wollen wir natürlich das Finale und vor allem den ganzen Tag in erster Linie genießen. Aber wenn man schon mal im Finale steht, dann will man das auch gewinnen. Das steht ja außer Frage. Wir fahren also nicht nur nach Byhusen, um uns einen schönen Tag zu machen.



Was für ein Spiel erwartet ihr? Murken: Von bzw. über unseren Gegner weiß ich nicht viel, auch wenn wir nicht weit örtlich voneinander entfernt sind. Wir spielen jeweils in der 2. Kreisklasse und doch getrennt, daher erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe. Es wird bestimmt ein spannendes Spiel mit viel Einsatz beider Mannschaften. Riegel: Bislang haben wir noch keine Pflicht- oder Testspiele gegeneinander gespielt, von daher wird Oldendorf in gewisser Weise eine Wundertüte für uns als Gegner sein. Aber ich denke, dass wir zwei Mannschaften sehen werden, die voll auf Sieg spielen. Aufgrund der Punkteausbeute und Platzierung in der Liga ist Oldendorf auf dem Papier wahrscheinlich leicht favorisiert. Das spielt für uns aber keine Rolle. Wir wollen unser Spiel spielen und den Platz nach 90 Minuten als Sieger verlassen. Ich bin mir sicher, dass die Jungs für die Mannschaft, den Verein und vor allem den Fans alles geben werden.



Könnt ihr in Bestbesetzung spielen oder müsst ihr Ausfälle verkraften? Murken: Leider können wir nicht in Bestbesetzung antreten, aber die Jungs werden ihr Bestes auf dem Platz geben. Die Saison war lang, kräftezehrend und mit einigen Ausfällen belastet. Ich muss abwarten, wie und ob sich mein Team durch die kurze Pause nach Saisonende etwas regenerieren kann. Riegel: Wir haben ein bis zwei Spieler, die derzeit noch angeschlagen sind. Da müssen wir die Woche abwarten und spontan entscheiden, ob bzw. für wie viele Minuten es am Samstag reichen wird. Ansonsten sind alle Spieler fit und wir können nahezu in Bestbesetzung nach Byhusen reisen.



Kreispokal der Frauen Sa., 14.06.2025, 15:00 Uhr SG Nartum/Horstedt SG Nartum/Horstedt MTV Jeddingen Jeddingen II 15:00 PUSH Im Finale der Frauen stehen sich die SG Nartum/Horstedt und der MTV Jeddingen II gegenüber. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Kreisliga. Im Interview: Alexander Kupiec, Trainer derSG Nartum/Horstedt und Andreas Leitner, Trainer des MTV Jeddingen II.

Alexander Kupiec und Andreas Leitner (v.l.) – Foto: David Felsch und Andreas Kaltenbach