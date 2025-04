Kreispokalfinale in Grevenbroich-Neuss nicht im Schlossstadion

Bei der Ausrichtung von sportlichen Großereignissen ist von der Stadt Grevenbroich seit Monaten ein hohes Maß an Flexibilität gefordert. Zunächst fiel wegen eines gravierenden Wasserschadens mit anschließendem Schimmelpilzbefall die Sporthalle am Torfstecherweg in Gustorf für Monate aus, was die Basketballer der NEW Elephants zu einer Odyssee durch den Rhein-Kreis zwang und den Umzug der Fußball-Kreishallenmeisterschaft in die Grevenbroicher Südstadt und nach Neuss nötig machte.