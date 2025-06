Kreispokalfinale Bergstraße: Regenschirm nicht vergessen

Mitlechtern. Kreispokalfinale, die zweite: Wenn jetzt auch die äußeren Umstände stimmen, Blitz und Donner eine Auszeit nehmen, steht an diesem Dienstag gegen 21.20 Uhr fest, wer die beiden Pokale in den Mitlechterner Abendhimmel strecken darf. Die erste Auflage des Endspiels zwischen dem SV Unter-Flockenbach und Cupverteidiger SV Fürth war, wie berichtet, am Samstag wegen eines Gewitters abgebrochen worden. Nach einigem Hin und Her einigen sich beide Vereine auf den neuen Termin an diesem Dienstag. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Die Partie wird erneut von Christian Vogel (Lützelbach) geleitet werden.