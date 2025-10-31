Kreispokal: Zwei weitere Kreisligisten fliegen raus

Erneut zieht der FC Lune ins Halbfinale des Kreispokals ein. Im Derby gegen die SG FAW gewann die Opalka-Elf vor über 100 Zuschauern am Reithornsweg im Elfmeterschiessen.

Der Kreisligist war im ersten Durchgang die etwas bessere Elf, nach der Pause hatten die Hausherren mehr Spielanteile. Beiden Teams fehlte jedoch die Durchschlagskraft um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Kurz vor Spielende traf Lunes Marcel Stelljes nur das Aluminium und verpasste die Entschiedung in der regulären Spielzeit. Zuvor durfte Muharrem Gülec auf der Gegenseite sein Können unter Beweis stellen.

In einer bemerkenswert fairen Partie zeigte der Unparteiische Till Fontes nur einmal den gelben Karton. Nach 90 torlosen Minuten musste die Entscheidung im Elfmeterschiessen fallen.

Hier konnten Lunes Keeper Muharrem Gülec und sein Torwartkollege Joel-Patric Schroth jeweis einen Schuss parieren. Nachdem die SG FAW ihren fünften Elfmeter über das Gehäuse schoss, hatte Kapitän Kim Haaren die Chance zur Entscheidung und nutzte sie. Lunes Coach Opalka zeigte sich glücklich über den Sieg, den er als nicht unverdient einstufte: "Wir haben heute nicht nur kämpferisch dagegen gehalten, sondern waren auch spielerisch stark. Muharrem war heute der Mann des Spiels." Nun hoffen die Lunestedter auf ein Heimspiel im Halbfinale.