Kreispokal: Zwei weitere Kreisligisten fliegen raus

Das Favoritensterben im Kreispokal setzt sich fort: Mit dem FC Lune und der SG Nordholz/Oxstedt stehen zwei Teams im Halbfnale, die eine klassenhöhere Mannschaft ausgeschaltet haben.
Der Kreisligist war im ersten Durchgang die etwas bessere Elf, nach der Pause hatten die Hausherren mehr Spielanteile. Beiden Teams fehlte jedoch die Durchschlagskraft um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Kurz vor Spielende traf Lunes Marcel Stelljes nur das Aluminium und verpasste die Entschiedung in der regulären Spielzeit. Zuvor durfte Muharrem Gülec auf der Gegenseite sein Können unter Beweis stellen.
In einer bemerkenswert fairen Partie zeigte der Unparteiische Till Fontes nur einmal den gelben Karton. Nach 90 torlosen Minuten musste die Entscheidung im Elfmeterschiessen fallen.
Hier konnten Lunes Keeper Muharrem Gülec und sein Torwartkollege Joel-Patric Schroth jeweis einen Schuss parieren. Nachdem die SG FAW ihren fünften Elfmeter über das Gehäuse schoss, hatte Kapitän Kim Haaren die Chance zur Entscheidung und nutzte sie. Lunes Coach Opalka zeigte sich glücklich über den Sieg, den er als nicht unverdient einstufte: "Wir haben heute nicht nur kämpferisch dagegen gehalten, sondern waren auch spielerisch stark. Muharrem war heute der Mann des Spiels." Nun hoffen die Lunestedter auf ein Heimspiel im Halbfinale.
Dean Brandes traf in der 25. Minute zum 1:0, gefolgt von einem Kopfballtor von Lars Ehler und einem Treffer von Lennis Ketelsen. Noch vor der Halbzeit erhöhte Brandes mit einem Fernschuss auf 4:0. Nach der Pause zeigte der Kreisligist ein anderes Gesicht und offenbarte Comeback-Qualitäten: Köster (2) und Märkle verkürzten auf 4:3. In der Nachspielzeit glich Franz aus, doch Fernandes Lomba sicherte in der 97. Minute den Sieg der SG mit einem Freistoß. Nico Albers sah zudem die Rote Karte wegen einer Notbremse.