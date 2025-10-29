 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Die SG Germania drehte beim SV Frauenstein das Spiel und zieht ins Achtelfinale des Kreispokals ein.
Die SG Germania drehte beim SV Frauenstein das Spiel und zieht ins Achtelfinale des Kreispokals ein. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Kreispokal: Zwei Minuten reichen SG Germania fürs Achtelfinale

SG Germania setzt sich bei Ligarivale SV Frauenstein vor 100 Zuschauern mit 2:1 durch und trifft im Achtelfinale auf SC Gräselberg +++ Frauenstein Chancenverwertung nach Pause eiskalt bestraft

Wiesbaden. Was in der Kreisoberliga Topspiel-Charakter besitzt, traf nun im Kreispokal bereits in der 2. Runde aufeinander. Mit dem besseren Ende für die SG Germania, die sich beim SV Frauenstein mit 2:1 ins Achtelfinale hievte, dort im November auf den SC Gräselberg treffen wird.

"Das war ein offener Schlagabtausch mit hohem Tempo. Wir haben in der ersten Halbzeit drei 100-prozentige, wo wir alleine auf den Keeper zulaufen. Dann wäre es rum gewesen", ärgerte sich Fauenstein-Coach Michael "Klinkes" Klinkhammer. Denn: Bereits nach sechs Minuten hatten seine Mannen geführt, nachdem Lars Könenburg den fälligen Handelfmeter (Gjergj Prebaza bekam den Ball aus kurzer Distanz an den Arm) verwandelt hatte (6.). "In den ersten 30 Minuten hatten wir eigentlich viel Ballbesitz. Danach können wir auch 0:3 zurückliegen. Da haben wir sehr viel Glück gehabt", wusste auch Germania-Trainer Stefan Kühne.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
1
2
Abpfiff

"Da hat uns der Chancentod ereilt", sollte sich das für Klinkhammers Team noch rächen. Prebaza per Kopf (71.) und Mohamed Adou, ebenfalls nach einem Standard (73.), drehten innerhalb von zwei Minuten die Partie. "Man muss auch mal das Glück erzwingen, wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert", sagte Kühne, der nach der Niederlage im KOL-Topspiel am vergangenen Sonntag bei den Freien Turnern (1:2) noch die mangelnde Effizienz kritisierte. Hinten raus probierte es Frauenstein mit der Brechstange - "die langen Bälle verteidigten wir aber gut weg."

