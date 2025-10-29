Kreispokal: Zwei Minuten reichen SG Germania fürs Achtelfinale

Wiesbaden. Was in der Kreisoberliga Topspiel-Charakter besitzt, traf nun im Kreispokal bereits in der 2. Runde aufeinander. Mit dem besseren Ende für die SG Germania, die sich beim SV Frauenstein mit 2:1 ins Achtelfinale hievte, dort im November auf den SC Gräselberg treffen wird.

"Das war ein offener Schlagabtausch mit hohem Tempo. Wir haben in der ersten Halbzeit drei 100-prozentige, wo wir alleine auf den Keeper zulaufen. Dann wäre es rum gewesen", ärgerte sich Fauenstein-Coach Michael "Klinkes" Klinkhammer. Denn: Bereits nach sechs Minuten hatten seine Mannen geführt, nachdem Lars Könenburg den fälligen Handelfmeter (Gjergj Prebaza bekam den Ball aus kurzer Distanz an den Arm) verwandelt hatte (6.). "In den ersten 30 Minuten hatten wir eigentlich viel Ballbesitz. Danach können wir auch 0:3 zurückliegen. Da haben wir sehr viel Glück gehabt", wusste auch Germania-Trainer Stefan Kühne.