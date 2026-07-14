Kreispokal: Zwei Bezirksligisten schicken ihre „Zweite“ Fünf Bezirksliga-Klubs aus dem Kreis Amberg/Weiden streben am Mittwoch den Einzug ins Viertelfinale an +++ Im Kreis Cham/Schwandorf ist eine Zwischenrunde eingeschoben von Florian Würthele · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser

Sowohl der SV Etzenricht als auch der FC Weiden-Ost bestreiten das Pokal-Achtelfinale mit ihrer „Zweiten“. – Foto: Rudi Walberer

Weiter geht's in den Pokalwettbewerben auf Kreisebene! Im Kreis Amberg/Weiden steht ein Großteil des Achtelfinals auf der Agenda. Gespielt wird am Mittwoch und Freitag. Eine Zwischenrunde nach der ersten Runde und vor dem Achtelfinale geht diese und nächste Woche im Raum Cham/Schwandorf über die Bühne. Der Regensburger Pokal sieht hingegen eine kleine Verschnaufpause.

Kreis Amberg/Weiden Zwei Tickets fürs Viertelfinale sind bereits vergeben. Und zwar an den Bezirksliga-Aufsteiger SV Raigering (6:1-Sieg bei der SG Sorghof) sowie an den Kreisklassisten TSV Theuern. Letzterer qualifizierte sich durch den Gewinn des Kümmersbrucker Gemeindepokals. Sechs Achtelfinals stehen noch aus. Alle Bezirksligisten sind am morgigen Mittwochabend gefordert. Für sie ist es die Generalprobe vorm Punktspielstart. Wer kann nochmal Selbstvertrauen tanken?



Mindestens ein Bezirksligist fliegt sicher aus. Denn in Ursulapoppenricht kreuzen die Ligakollegen Sportfreunde Upo und SV Inter Bergsteig Amberg die Klingen. Der SV Etzenricht muss beim diesjährigen Pokalfinalisten SV Altenstadt/Waldnaab Farbe bekennen. Allerdings wird der SVE mit seiner Kreisklassen-„Zweiten“ antreten, da man am nächsten Tag das Auftaktspiel in der Bezirksliga Nord beim FC Weiden-Ost absolviert. Titelverteidiger FC Weiden-Ost schickt auch in dieser Kreispokal-Saison seine Kreisliga-U23 ins Rennen. Mit dem SV Schmidmühlen bekommt die Elf des jungen Trainers Tim Schlesinger ebenfalls einen Gegner aus der Kreisliga vorgesetzt. Parallel ist der SV Hahnbach an der tschechischen Grenze gegen den TSV Eslarn gefordert. Zwei Matches am Freitagabend beschließen dieses Achtelfinale. Zum kompletten Pokalspielplan...

Kreis Cham/Schwandorf Nachdem letzte Woche die 1. Runde vorüberging, geht es mit einer Zwischenrunde weiter. 14 Mannschaften kämpften um sieben frei Plätze fürs Achtelfinale. Dort steigen dann die sechs teilnehmenden Bezirksliga-Vereine ein. Drei Gewinner der 1. Runde kommen in den Genuss eines Freiloses. Sie stehen bereits in der Runde der letzten 16. Eröffnet wird die Zwischenrunde am heutigen Dienstagabend mit dem Duell ASV Burglengenfeld II gegen SC Katzdorf. Tags darauf stehen sich der SV Alten-/Neuenschwand und der FC Maxhütte-Haidhof sowie der SC Michelsneukirchen und die DJK Arnschwang gegenüber. Die vier verbleibenden Partien finden erst nächste Woche statt – zwei am Dienstag und zwei am Mittwoch. Zum kompletten Pokalspielplan...





