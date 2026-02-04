Kreispokal Wuppertal: 1. FC Wülfrath und TSV Ronsdorf im Finale

Der 1. FC Wülfrath und der TSV Ronsdorf stehen im Endspiel des Kreispokals Wuppertal-Niederberg. Beide Teams wurden dabei im Halbfinale am Mittwochabend ihrer Favoritenrolle gerecht, spielten sie doch beide bei einem Gegner, der jeweils zwei Spielklassen unterhalb von ihnen aktiv ist.
Der Landesligist aus Wülfrath hatte dabei aber durchaus seine liebe Mühe beim SC Sonnborn, der in der Kreisliga A allerdings auch an der Tabellenspitze steht und in die Bezirksliga aufsteigen möchte. Zwar brachte Gian-Luca Bühring die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung, dann jedoch dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Winter-Zugang Timo Conde das 2:0 nachlegte. Beide Torschützen standen dann schon nicht mehr auf dem Platz, als Vladyslav Leshchenko sieben Minuten vor dem Ende für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte. Ausgleich und Verlängerung gab es dann aber nicht mehr.
SC Sonnborn – 1. FC Wülfrath 1:2
SC Sonnborn: Murad Popov, Cosimo Poccia, Jan Philipp Macht, Burak Haci Sipahi, Anton Vatsiuk, Atakan Ramazan Yedek, Björn Kluft (70. Angelo Scolaro), Renaz Tekemen (85. Rade Borkovic), Mohamed Alpha Sow (46. Vladyslav Leshchenko), Ruslan Zinakov, Ezequiel Tomas Gomez (82. Paul-Luca von Gilsa) - Trainer: Dimitrios Trasias
1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (78. Satoshi Ueno), Florian Schikowski (46. Athanasios Xiros), Youssef El Boudihi, Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring (78. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Timo Conde (65. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Gian-Luca Bühring (1.), 0:2 Timo Conde (60.), 1:2 Vladyslav Leshchenko (83.)
Weniger Probleme hatte der Bezirksligist TSV Ronsdorf mit dem B-Ligisten TFC Wuppertal. Zwar stand es zur Pause nach einem Treffer von Sebastian Schmieta nur 1:0 für die Gäste, die aber nach dem Seitenwechsel zwischen der 66. und 86. Minute durch Leon Spiecker, Yannik Hünninghaus und Julian Bente nachlegten, wodurch das Pokalfinale nie wirklich in gefahr geriet.
TFC Wuppertal 95/10 – TSV Ronsdorf 0:4
TFC Wuppertal 95/10: Marcel Clemens, Tarik Gelmez, Efekan Ugur (62. Younes Settou), Amir Ben Amor, Furkan Er (77. Nick Merlin Schäfer), Nabil Azouagh (80. Hassan Hamzi), Ali Belhadi, Issa Semmo (72. Firat Sener), Leon Maurice Busch, Hüseyin Icme, Dogus Colak (61. Steven Winterfeld) - Trainer: Mehmet Ugur - Trainer: Timo Bohlen
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Julian Bente, Jörn Zimmermann (54. Lasse Palsbroecker), Marvin Merchel, Felix Anton Suhre, Leon Spiecker, Phil Ketzscher (62. Jona Miklas Ernst), Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis (46. Yannik Hünninghaus), Felix Oliver Zymla (62. Habib Camara) - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 78
Tore: 0:1 Sebastian Schmieta (25.), 0:2 Leon Spiecker (66.), 0:3 Yannik Hünninghaus (74.), 0:4 Julian Bente (86.)
