Kreispokal Wuppertal: 1. FC Wülfrath und TSV Ronsdorf im Finale

Der TSV Ronsdorf steht im Finale des Kreispokals Wuppertal-Niederberg. – Foto: wilhelm gundlach

Der 1. FC Wülfrath und der TSV Ronsdorf stehen im Endspiel des Kreispokals Wuppertal-Niederberg. Beide Teams wurden dabei im Halbfinale am Mittwochabend ihrer Favoritenrolle gerecht, spielten sie doch beide bei einem Gegner, der jeweils zwei Spielklassen unterhalb von ihnen aktiv ist.

1. FC Wülfrath mach es beim A-Liga-Spitzenreiter spannend

Der Landesligist aus Wülfrath hatte dabei aber durchaus seine liebe Mühe beim SC Sonnborn, der in der Kreisliga A allerdings auch an der Tabellenspitze steht und in die Bezirksliga aufsteigen möchte. Zwar brachte Gian-Luca Bühring die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung, dann jedoch dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Winter-Zugang Timo Conde das 2:0 nachlegte. Beide Torschützen standen dann schon nicht mehr auf dem Platz, als Vladyslav Leshchenko sieben Minuten vor dem Ende für die Gastgeber auf 1:2 verkürzte. Ausgleich und Verlängerung gab es dann aber nicht mehr.

SC Sonnborn – 1. FC Wülfrath 1:2

SC Sonnborn: Murad Popov, Cosimo Poccia, Jan Philipp Macht, Burak Haci Sipahi, Anton Vatsiuk, Atakan Ramazan Yedek, Björn Kluft (70. Angelo Scolaro), Renaz Tekemen (85. Rade Borkovic), Mohamed Alpha Sow (46. Vladyslav Leshchenko), Ruslan Zinakov, Ezequiel Tomas Gomez (82. Paul-Luca von Gilsa) - Trainer: Dimitrios Trasias

1. FC Wülfrath: Mika Mrstik, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (78. Satoshi Ueno), Florian Schikowski (46. Athanasios Xiros), Youssef El Boudihi, Leon Bachmann, Toni Zupo, Gian-Luca Bühring (78. Amirhossein Hajiaghabozorgi), Timo Conde (65. Nico Köhler) - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Gian-Luca Bühring (1.), 0:2 Timo Conde (60.), 1:2 Vladyslav Leshchenko (83.)