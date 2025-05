Kreispokal WI: FC Bierstadt kann Cup erneut holen, SKG 23 das Double

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Kreisoberligist SKG 23, der im Sommer 2024 aus den Vereinen FSV 23 Wiesbaden und SKG Karadeniz fusionierte, schaffte gleich in der Premieren-Saison die Meisterschaft. Umso beachtlicher, dass die Elf von Spielertrainer Amin Ahmed diese bereits mehrere Spieltage vor Schluss klarmachte. Im Pokal unter anderem den FV Biebrich 02 im Elfmeterschießen ausschaltete und Ligakonkurrent SG Germania mit 5:0 düpierte. Im Halbfinale hatten die 23er die Hürde 1. FC Naurod genommen (4:1), können nun mit einem Sieg im Finale über den FC Bierstadt das Double feiern. „Ich glaube, wenn man sich anschaut, welchen Weg wir gehen mussten, haben wir es uns verdient, im Finale zu stehen“, sagt Amin Ahmed, der selbst weiß wie es ist, ein Pokalfinale zu spielen. Immerhin hat der 32-Jährige bei seinen Stationen in Schleswig-Holstein und in Hamburg zwei Mal den Regionalpokal gewinnen können, der den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals bedeutet. „Der Drang nach Großem ist sehr hoch. Die Jungs sind brutal heiß auf das Spiel“, sagt Ahmed.

24 Ordner im Einsatz