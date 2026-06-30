– Foto: Ostseehopper
Kreispokal Westmecklenburg: Das sind Spiele der 1. Runde
Auf FuPa gibt es die Übersicht über die Spiele.
von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Paarungen der 1. Runde des Kreispokals Westmecklenburg stehen fest.
1. Runde
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Plate II - Lübtheener SV Concordia
So., 23.08.26 14:00 Uhr SG Einheit Crivitz II - SV Rotation Neu Kaliß
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Melkof - SG Aufbau Boizenburg II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SV Möllenbeck 1948 - FC Aufbau Sternberg
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Das sind die Spiele der Saison 2025/2026
1. Runde
Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Eintracht Ludwigslust - SV Rotation Neu Kaliß 2:0
So., 24.08.25 13:00 Uhr Plauer FC 1912 - SSV Blau-Weiß Dobbertin 2:1
So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Borussia Bresegard-Moraas - SG 03 Ludwigslust/Grabow II 5:3
So., 24.08.25 14:00 Uhr SV 04 Groß Laasch - SG Einheit Crivitz II 4:1
So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Blau-Weiß 50 Stolpe - SV Siggelkow 1:4
So., 24.08.25 14:00 Uhr FSV Strohkirchen - SG FC Rastow 07 / Goldenstädt 5:1
2. Runde
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr Wittenburger SV - 3:0
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SV Siggelkow - SG 03 Ludwigslust/Grabow II 4:2
Sa., 04.10.25 15:00 Uhr Dömitzer SV 06 - Eintracht Ludwigslust 0:8
Sa., 04.10.25 15:00 Uhr Lübzer SV II - LSV Schwarz-Weiß Eldena 3:0
So., 05.10.25 14:00 Uhr TSV Vietlübbe 1990 - SV Plate II 3:2
So., 05.10.25 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg II - SV 04 Groß Laasch 4:1
So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Möllenbeck 1948 - SV Sülte 4:7
So., 05.10.25 14:00 Uhr SC Parchim II - SV Dabel 4:1
So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Warsow - Plauer FC 1912 4:1
So., 05.10.25 14:00 Uhr SpVgg Vellahn - TSV Goldberg 02 2:3
So., 05.10.25 14:00 Uhr FC Tramm - FC Aufbau Sternberg 3:4
So., 05.10.25 14:00 Uhr Ganzliner SV - SV Sukow 1:2
So., 05.10.25 14:00 Uhr FSV Strohkirchen - SG Marnitz/Suckow 4:3
So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Pritzier-Schwechow 49 - SG Zarrentin II 4:2
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Borussia Bresegard-Moraas - Lübtheener SV Concordia 3:0
So., 07.12.25 13:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Melkof - Rodenwalder SV 1976 1:4
Achtelfinale
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Warsow - SV Borussia Bresegard-Moraas 3:0
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Goldberg 02 - Rodenwalder SV 1976 3:2
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Siggelkow - SV Sülte 1:4
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr Eintracht Ludwigslust - FC Aufbau Sternberg 4:2
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Vietlübbe 1990 - SV Sukow 0:2
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SG Aufbau Boizenburg II - Wittenburger SV 4:1
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr SV Pritzier-Schwechow 49 - SC Parchim II 0:1
Sa., 04.04.26 15:00 Uhr Lübzer SV II - FSV Strohkirchen 8:9
Viertelfinale
Mi., 13.05.26 18:30 Uhr Eintracht Ludwigslust - SV Sülte 2:3
Mi., 13.05.26 18:30 Uhr SG Aufbau Boizenburg II - TSV Goldberg 02 3:0
Do., 14.05.26 11:00 Uhr FSV Strohkirchen - SV Warsow 3:2
Do., 14.05.26 11:00 Uhr SV Sukow - SC Parchim II 3:0
Halbfinale
Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FSV Strohkirchen - SV Sukow 0:4
Sa., 23.05.26 16:30 Uhr SG Aufbau Boizenburg II - SV Sülte 2:5
Finale
Sa., 20.06.26 15:00 Uhr SV Sukow - SV Sülte 0:2