Kreispokal: Wallrabensteiner Jubeltanz im Mittelkreis Lange nicht mehr erlebte Glücksgefühle beim Gruppenligisten nach dem Pokalcoup gegen Verbandsligist SG Walluf von Stephan Neumann · Heute, 11:18 Uhr · 0 Leser

Der SV Wallrabenstein warf die SG Walluf aus dem Kreispokal und steht im Halbfinale. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wallrabenstein. Das gab es wohl seit dem Aufstieg in die Gruppenliga nicht mehr. Die Fußballer des SV Wallrabenstein zelebrierten ihren 3:0-Coup im Kreispokalviertelfinale über Verbandsligist SG Walluf tanzend im Mittelkreis. „Ein verdienter Sieg, daran gibt es keinen Zweifel. Wir haben es einfach gut gemacht, es war ein geiler Abend“, jubelte auch Dirk Hünerbein aus der sportlichen Leitung mit. Im Halbfinale am 26. März steht nun für den SVW beim Kreisoberligisten TV Idstein der nächste Pokalknüller an. Im zweiten Semifinale empfängt A-Ligist FV 08 Geisenheim den derzeitigen Kreisoberliga-Ersten SG Orlen. Keine News mehr verpassen: Mit dem Whatsapp-Kanal von FuPa!

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. In Wallrabenstein hatte Kapitän Mirco Paul vor 120 Zuschauern nach Strafraumfoul an Florian Jaschinger zum 1:0 getroffen (9.). Gegen die in starker Besetzung angetreten Rheingauer, die vor dem 1:0 durch Jonas Dalbert aus der Distanz einen Innenpfostentreffer verzeichneten, erhöhte Metin Mustafi mit feiner Einzelleistung über die rechte Seite (39.).