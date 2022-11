Kreispokal Viertelfinale steht an In der Runde der letzten acht stehen zwei Kreisligisten und sechs Kreisoberligateams.

Im Kreispokal der Oberlausitz steht am Wochenende bereits das Viertelfinale an. Alle vier Partien steigen am Samstag um 13:30 Uhr. Dabei empfangen zwei Kreisligisten zwei Kreisoberligisten und vier Kreisoberligisten duellieren sich direkt. Der FSV Kemnitz ist klarer Favorit beim ASSV Horka (Kreisliga Staffel 1). Der Kreispokalsieger von 2021 befindet sich unter Trainer Silvio Halke in der Kreisoberliga aktuell im Aufwind und hat dort zuletzt vier von fünf Spielen gewonnen. Ebenfalls favorisiert ist der Finalist der letzten beiden Spielzeiten, der SV Gebelzig 1923. Die Gebelziger müssen beim TSV Großschönau (Kreisliga A Staffel 2) ran. Zu einem Derby im Süden des Landkreises kommt es zwischen dem SV Neueibau und dem Bertsdorfer SV. In der Kreisoberliga wäre es das Duell Fünfter gegen Dritter und bereits am folgenden Wochenende steht die Partie genauso auf dem Kreisoberligaspielplan. Gespielt wird auf dem Sportgelände des SV Neueibau - ob auf Rasen oder Hartplatz wird wohl der Wettergott entscheiden. Ein weiteres Derby gibt im Endspielort von 2016 und 2020, in Wiesa. Dort empfängt der SV Aufbau Kodersdorf den Titelverteidiger und Tabellenführer der Kreisoberliga Oberlausitz, den LSV Friedersdorf. Dabei sind die Gäste ebenfalls Favorit und wollen, wie die anderen sieben Teams auch, in das Halbfinale. Die Runde der letzten vier steht dann zu Pfingsten 2023 auf dem Spielplan. Bis zum 31.12.2022 können beim Fussballverband Oberlausitz noch Bewerbungen für die Austragung des Endspiel abgegeben werden. (gs)