Im Achtelfinalspiel des Kreispokals kämpften Adnan Baytemür (links) von Türk Gücü Rüsselsheim und Adrian Hofmann (rechts) vom VfR Groß-Gerau ums Weiterkommen. Foto: André Dziemballa

Kreispokal: VfR mit Kantersieg ins Viertelfinale Fünf Tore: VfR Groß-Gerau wird im Kreispokal gegen Türk Gücü Rüsselsheim der Favoritenrolle gerecht Verlinkte Inhalte Kreispokal Groß-Gerau FC Türk Gücü Groß-Gerau

Rüsselsheim. Zur Halbzeit war schon alles entschieden. lm letzten Achtelfinalspiel des Kreispokals setzten sich die Fußballer des VfR Groß-Gerau am Donnerstagabend mit 5:1 (4:0) beim A-Liga-Spitzenreiter Türk Gücü Rüsselsheim klar durch und wurden ihrer Favoritenrolle als Verbandsligist gerecht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Vor rund 200 Zuschauern gingen sie früh in Führung (5.). Ilias Benazza nutzte eine Flanke von Ryo Nishiyama zum 1:0. Mohamed Reda Raiss erzielte nur zehn Minuten später das zweite Tor und erhöhte noch vor der Pause zusammen mit Ahmet Caglar auf 4:0. „Das haben die Jungs gut gemacht in der ersten Halbzeit“, betonte Driton Kameraj, sportlicher Leiter des VfR. „Danach haben wir einige Gänge zurückgeschaltet und die ein oder andere Chance zugelassen. Aber insgesamt haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und sind froh, dass wir mit einem klaren Sieg in die Winterpause gehen.“

Wie Türk-Coach Özden Celik erklärte, „haben wir in der ersten Halbzeit taktisch etwas Neues probiert und ein 3-4-2-1 gespielt. Aber nach der Pause stellten wir wieder auf unser gewohntes 4-5-1-System um. Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden. Da hatte Ömer Koc noch zwei sehr gute Chancen, bevor er zum 5:1 getroffen hat." Das erste und einzige Tor für Rüsselsheim fiel erst in der 74. Minute, aber da war der VfR schon kurz nach Wiederbeginn durch Dominik Schröter auf 5:0 davongezogen.