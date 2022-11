Kreispokal: Verlegungswunsch keine 24 Stunden vor dem Anpfiff SV Fürth bezieht Stellung zum Pokalspieltermin

Fürth . Fußballabteilung und Vorstand des SV Fürth treten einem Eindruck entgegen, der aus ihrer Sicht in der Berichterstattung über das Kreispokalspiel am 3. November zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth vermittelt worden sei. In einer von Schriftführer Wolfgang Arnold unterzeichneten Presseerklärung stellt der SV klar: „Der Spieltermin am 3. November ist auf ausdrücklichen Wunsch des FC Fürth zustande gekommen.