Kreispokal Unna/Hamm: Der Rhyneraner Weg zur Titelverteidigung

Nachdem es in der Vergangenheit immer mal wieder Patzer gab, konnte Rhynern die vergangenen beide Jahre siegreich bestreiten und strebt nun den dritten Titel in Folge an.

Größter Konkurrent ist Westfalenligist Holzwickeder SC. Aber auch die fünf Landesligisten Hammer SpVg, SG Bockum-Hövel, SuS Kaiserau, Königsborner SV und VfL Kamen dürften nicht zu unterschätzen sein.

Mit Königsborn wartet auf Rhynern ausgerechnet in der 1. Runde bereits ein schwerer Brocken. Noch mitten in der Vorbereitung muss die Westfalia voraussichtlich am Sonntag, den 27. Juli, zur kniffligen Auswärtshürde antreten.

Im Halbfinale könnte wie im Vorjahr Holzwickede warten. In der anderen Hälfte des Tableaus sind die Landesligisten Hamm, Bockum-Hövel und Kamen die Favoriten auf den Finaleinzug.