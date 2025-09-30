 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Kreispokal-Übersicht: Hier rollte in dieser Woche der Ball

In gleich vier Kreispokalen der Herren stehen unter der Woche Spiele an. Wir zeigen euch, wo es um den Einzug in die nächste Rund geht!

Kreispokal Bonn (2. Runde)
Mittwoch, 19:30 Uhr: SC Villip 1924 - JFC Brüser Berg
Mittwoch, 19:30 Uhr: FV Salia Sechtem - Bonner SV Roleber
Mittwoch, 19:30 Uhr: Lions Sport-Club Bonn - VfL Lannesdorf 2:0
Mittwoch, 19:30 Uhr: SSV Walberberg 1930 - SV Rot-Weiß Bonn-Röttgen
Mittwoch, 19:30 Uhr: TuS Germania Hersel 1910 - SC Fortuna Bonn
Mittwoch, 19:30 Uhr: SV Niederbachem - FC Hardtberg zg. 2:0
Mittwoch, 19:30 Uhr: FC Blau-Weiß Friesdorf - SV Rot-Weiß Merl
Mittwoch, 19:30 Uhr: FC Godesberg - SC Volmershoven-Heidgen
Mittwoch, 19:30 Uhr: SV Wachtberg - SV Beuel 06
Mittwoch, 19:30 Uhr: VfL Meckenheim 1920 - Marokkanischer SV Bonn
Mittwoch, 19:30 Uhr: SV Wormersdorf 1946 - SV Rot-Weiß Dünstekoven 1960
Mittwoch, 19:30 Uhr: TuS Odendorf 1919 - Godesberger FV 06
Mittwoch, 19:30 Uhr: FV Bonn-Endenich - TuRa Germania Oberdrees
Mittwoch, 20:00 Uhr: SC Altendorf-Ersdorf - SC Widdig 1922
Donnerstag, 19:30 Uhr: VfL Alfter - Sportfreunde Ippendorf
Donnerstag, 20:00 Uhr: Oberkasseler FV - TuS Roisdorf 1932

Kreispokal Düren (2. Runde)
Donnerstag, 19:30 Uhr: FC Düren 77 - SC Kreuzau

Kreispokal Euskirchen (2. Runde)
Donnerstag, 19:30 Uhr: Sportclub 1928 Roitzheim - SG Rotbachtal/Strempt
Donnerstag, 19:30 Uhr: TSC Euskirchen - SV Sötenich 1919
Donnerstag, 19:30 Uhr: SSC Firmenich - SG Flamersheim / Kirchheim
Donnerstag, 19:30 Uhr: SSC Satzvey 1920 - FC DoRi
Donnerstag, 19:30 Uhr: Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20 - SV Frauenberg
Donnerstag, 19:30 Uhr: DJK Dreiborn - Bliesheimer BC
Donnerstag, 19:30 Uhr: SSV Weilerswist 1924 - SG Dahlem-Schmidtheim
Donnerstag, 19:30 Uhr: SV Metternich - TuS Vernich 1927
Donnerstag, 19:30 Uhr: RSV Arloff-Kirspenich - SG Billig/Veytal
Donnerstag, 19:30 Uhr: SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim - JSG Erft 01 Euskirchen
Donnerstag, 19:30 Uhr: SG Houverath/Mutscheid - SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich
Donnerstag, 19:30 Uhr: TuS Mechernich 1897 - Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim
Donnerstag, 19:30 Uhr: SC Germania Erftstadt-Lechenich - SV Rhenania Bessenich 1928
Donnerstag, 19:30 Uhr: SG Oleftal 1946 - Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
Donnerstag, 20:00 Uhr: SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim - TuS Chlodwig Zülpich 1896
Freitag, 15:00 Uhr: TB-SV Füssenich Geich 1895 - SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929

Kreispokal Köln (2. Runde)
Mittwoch, 20:00 Uhr: FC Germania Zündorf 1913 - SV Botan Köln
Mittwoch, 20:30 Uhr: SV Adler Dellbrück - SC Blau-Weiß 06 Köln
Donnerstag, 19:30 Uhr: JSV Köln 96 - SV Schlebusch
Donnerstag, 19:30 Uhr: SC Köln 2000 - TSV 07 Köln-Merheim
Donnerstag, 19:30 Uhr: SSV Köln-Vingst 1905 - SC Borussia Köln-Kalk 05
Donnerstag, 19:45 Uhr: SC Köln-Brück 07 - ESV Olympia Köln
Donnerstag, 20:00 Uhr: DJK Südwest Köln - SpVg Rheindörfer Köln-Nord
Freitag, 13:00 Uhr: SV Mevlana Porz - SC Köln Weiler Volkhoven 1948
Freitag, 13:00 Uhr: FC Union Köln - FC Energie Köln
Freitag, 13:00 Uhr: GSK Galatasaray Köln - FSV Köln
Freitag, 15:30 Uhr: GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82 - SC Germania Köln-Ossendorf 1894
Freitag, 15:30 Uhr: Köln Trabzonspor - TPSK 1925 Köln
Freitag, 15:30 Uhr: Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 - TuS Köln rechtsrheinisch 1874
Freitag, 15:30 Uhr: SV Gremberg Humboldt 60/62 - FC Germania Köln-Mülheim
Freitag, 15:30 Uhr: Sportclub 1913 Hitdorf - RSV Rath-Heumar 1920
Freitag, 15:30 Uhr: RSV Urbach 1912 - DITIB Chorweiler Sport
Freitag, 15:30 Uhr: SV Agrippina-Germania Köln 1916 - FC Süryoye Köln
Freitag, 15:30 Uhr: DJK Grün-Weiß Nippes - SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05
Freitag, 15:30 Uhr: TuS Höhenhaus 1919 - Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878
Freitag, 15:30 Uhr: SV Westhoven-Ensen - TuS Köln-Ehrenfeld 1865
Freitag, 15:30 Uhr: SC Rondorf 1912 - SC Schwarz-Weiß Köln
Freitag, 15:30 Uhr: SC Leverkusen 2017 - VfL Rheingold Köln-Poll 1912
Freitag, 15:30 Uhr: Vorwärts Spoho 98 - SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
Freitag, 15:30 Uhr: S.u.S. Nippes - TuS Köln-Stammheim 1889
Freitag, 15:30 Uhr: SC West Köln - Türkischer FC Köln 2001
Freitag, 15:30 Uhr: TuS Langel - SC Köln-Mülheim-Nord 1919
Freitag, 15:30 Uhr: FC Eintracht Köln 51/05 - Cologne 11
Freitag, 15:30 Uhr: Sportvereinigung Deutz 05 - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Freitag, 15:30 Uhr: SC Holweide 68 - CfB Ford Köln-Niehl 09/52
Freitag, 15:30 Uhr: VfB Köln rechtsrheinisch 1905 - DJK Roland Köln-West
Freitag, 19:30 Uhr: FC Chorweiler 2022 - Afrika Fussball Club Köln
Donnerstag (9.10.), 20:00 Uhr: SV Auweiler-Esch 59 - VfR Sinnersdorf 1928

