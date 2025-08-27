 2025-08-21T14:07:42.707Z

Totopokal
Knapper Erfolg: Der SV Ettenkofen (in rot) setzte sich am Dienstagabend gegen den SV Sallach durch.
Knapper Erfolg: Der SV Ettenkofen (in rot) setzte sich am Dienstagabend gegen den SV Sallach durch. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreispokal Übersicht: Diese Vereine sind ins Viertelfinale eingezogen

West: Ettenkofen schlägt Sallach +++ Ost: Keine Überraschungen, die Favoriten setzen sich durch

Der Dienstagabend stand in den beiden niederbayerischen Kreisen Ost und West im Zeichen des Totopokals. Wir haben für euch den Überblick, wer ins Viertelfinale einziehen konnte:

Niederbayern Ost

Gestern, 18:15 Uhr
TSV Metten
TSV MettenMetten
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden
1
3
Abpfiff

Respekt an den TSV Metten! Der krasse Außenseiter machte es dem haushohen Favoriten gar nicht so einfach. Freilich schonte der Tabellenführer der Bezirksliga Ost einige seiner Stammkräfte, aus Sicht der Lerchenfeldkicker hätte es dennoch nicht bis zur 88. Minute dauern müssen, ehe mit dem Treffer zum 1:3 alles entschieden war. Coach Jochen Freidhofer wird seine Rückschlüsse aus der Partie ziehen. Aus der zweiten Reihe konnte sich keiner so wirklich aufdrängen...

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Bodenmais
TSV BodenmaisBodenmais
SV Haibach
SV HaibachHaibach
2
6
Abpfiff

Die "Bergknappen" aus Bodenmais konnten den Favoriten nur in der Anfangsphase ärgern. Julian Leue brachte den A-Klassisten vor 100 Zuschauern zunächst sogar in Führung. Schnell aber fand der Kreisligist eine Antwort und drehte noch vor der Halbzeit die Partie. Im zweiten Abschnitt machten es die Haibacher dann deutlich und ziehen somit souverän ins Viertelfinale ein.

Gestern, 18:30 Uhr
BC Außernzell
BC AußernzellAußernzell
TSV Karpfham
TSV KarpfhamKarpfham
0
3
Abpfiff

Zwei Tage vor Eröffnung des Karpfhamer Fests erledigten die "Karpfen" ihre Pflichtaufgabe im Pokal letztlich problemlos. Johannes Dorfner war der Mann des Tages in Außernzell und schoss den TSV mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Tomas Vnuk machte in der Schlussminute den Deckel drauf. Schnell abhaken, Fokus auf das Volksfest - und auf das Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Oberkreuzberg.

Niederbayern West

Gestern, 18:15 Uhr
SV Ettenkofen
SV EttenkofenEttenkofen
SV Sallach
SV SallachSallach
1
0

Balsam auf die Ettenkofner Seelen gab`s im Pokal. Moritz Penker schoss in der Schlussminute (90.) die Kicker aus der "Gruam" in die nächste Runde. Der in der Kreisliga Donau-Laaber ganz schwach gestartete SVE (ein Punkt aus fünf Spielen, Tabellenletzter) wird nun hoffen, Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mitnehmen zu können, um endlich auch in der Liga in Tritt zu kommen.

Gestern, 18:15 Uhr
ATSV 1871 Kelheim
ATSV 1871 KelheimATSV Kelheim
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
0
2
§ Urteil

Kelheim kann keine Mannschaft stellen, Langquaid zieht kampflos ins Viertelfinale ein >>>hier geht`s zum ausführlichen Bericht!

