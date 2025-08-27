Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Knapper Erfolg: Der SV Ettenkofen (in rot) setzte sich am Dienstagabend gegen den SV Sallach durch. – Foto: Alfred Brumbauer
Kreispokal Übersicht: Diese Vereine sind ins Viertelfinale eingezogen
West: Ettenkofen schlägt Sallach +++ Ost: Keine Überraschungen, die Favoriten setzen sich durch
Respekt an den TSV Metten! Der krasse Außenseiter machte es dem haushohen Favoriten gar nicht so einfach. Freilich schonte der Tabellenführer der Bezirksliga Ost einige seiner Stammkräfte, aus Sicht der Lerchenfeldkicker hätte es dennoch nicht bis zur 88. Minute dauern müssen, ehe mit dem Treffer zum 1:3 alles entschieden war. Coach Jochen Freidhofer wird seine Rückschlüsse aus der Partie ziehen. Aus der zweiten Reihe konnte sich keiner so wirklich aufdrängen...
Die "Bergknappen" aus Bodenmais konnten den Favoriten nur in der Anfangsphase ärgern. Julian Leue brachte den A-Klassisten vor 100 Zuschauern zunächst sogar in Führung. Schnell aber fand der Kreisligist eine Antwort und drehte noch vor der Halbzeit die Partie. Im zweiten Abschnitt machten es die Haibacher dann deutlich und ziehen somit souverän ins Viertelfinale ein.
Zwei Tage vor Eröffnung des Karpfhamer Fests erledigten die "Karpfen" ihre Pflichtaufgabe im Pokal letztlich problemlos. Johannes Dorfner war der Mann des Tages in Außernzell und schoss den TSV mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Tomas Vnuk machte in der Schlussminute den Deckel drauf. Schnell abhaken, Fokus auf das Volksfest - und auf das Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Oberkreuzberg.
Balsam auf die Ettenkofner Seelen gab`s im Pokal. Moritz Penker schoss in der Schlussminute (90.) die Kicker aus der "Gruam" in die nächste Runde. Der in der Kreisliga Donau-Laaber ganz schwach gestartete SVE (ein Punkt aus fünf Spielen, Tabellenletzter) wird nun hoffen, Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mitnehmen zu können, um endlich auch in der Liga in Tritt zu kommen.