Kreispokal: Überraschungen bleiben aus, Favoriten souverän weiter

Bereits am Mittwochabend konnte Kreisoberligist Maroc Wiesbaden mit einem 6:1-Erfolg über den A-Ligisten Español Wiesbaden ins Viertelfinale einziehen. Zur Pause hatte es ergebnistechnisch noch knapp ausgesehen. Den Führungstreffer von Javier Del Río Angosto (45.+1) konnte Imad Yousefi noch vor der Pause für den Favoriten ausgleichen (45.+5). In der zweiten Halbzeit machte die Mannschaft von Yahya El Fachtali Sabbat kurzen Prozess: Deniz Atalay stellte mit einem Doppelpack (58., 68.) die Weichen, Ahmed Essam Mohamed Abdelkader Awadalla (70.) erhöhte zum 4:1 und Ismael Kourrich Kouriche (76., 87.) sorgte für den 6:1-Endstand.

Für keinerlei Zweifel am Weiterkommen hat der FC Bierstadt im Duell Gruppenliga gegen Kreisoberliga gesorgt. Bereits nach 21 Minuten war das Team von René Keutmann in Kastel mit 4:0 vorne. "Frühe Führungen sind immer wichtig. Für uns war sie es vor allem, weil wir nach der 0:4-Niederlage vom Wochenende eine gute Reaktion zeigen wollten und das haben wir auch geschafft", lobt Keutmann. Janik Siebenkittel erzielte die ersten drei Treffer innerhalb von sechs Minuten zur 3:0-Führung nach elf Minuten, ganz zur Freude seines Trainers: "Er ist immer fleißig, ist immer da und arbeitet hart. Er kommt immer mehr in die Richtung, wie wir uns ihn vorstellen und was wir uns von ihm erhofft haben."

Das 1:0 (5.) erzielte Viererpacker Siebenkittel aus der zweiten Reihe: "Beim 1:0 hat er seine Klasse bewiesen, den Torwart ausgeguckt und per Fernschuss getroffen." Drei Minuten später profitierte der 20-Jährige Angreifer von einem Missverständnis in der Kasteler Hintermannschaft. "Er ist ein abschlussstarker Spieler, dass hat er erneut unter Beweis gestellt." Die Treffer zum 4:0 und 5:0 (21., 54.) durch Tom Nickel legte Siebenkittel auf und sorgte in der 77. Minute für den 6:2-Enstand.

"Man hat gemerkt, dass sich Kastel im Umbruch befindet"

Vergangene Saison hatten sich Kastel und Bierstadt bereits gegenübergestanden. In einem dramatischen Halbfinale konnte Bierstadt in letzter Minute den Finaleinzug sichern. Ganz so emotional wie im April wurde es diesmal nicht. "Man hat gemerkt, dass sich Kastel im Umbruch befindet. Letztes Jahr waren sie stärker und bissiger in den Zweikämpfen, da haben sie eingespielter gewirkt", merkt Keutmann an. Nach dem frühen Vorsprung war das Spiel nicht ansatzweise so spannend. "Das Fieber und die Dramatik war nicht gegeben. Letzte Saison war es auf dem Rasen deutlich schwieriger. Dieses mal konnten wir unsere gute Spielanlage ausspielen."

Für Keutmann hat sich bei der deutliche Angelegenheit eine schöne Möglichkeit geboten, wie er es selbst beschreibt: "Ich konnte Spieler aus der zweiten Reihe wie Quirin Wimmer für ihre harte Arbeit belohnen und länger ins Spiel bringen." Besonders stolz ist er darauf, dass das Spiel trotz der Wechsel nicht an Qualität verloren hat und die Bierstädter bis zum Ende überlegen waren.

"Es hat immer seinen Reiz gegen unterklassige Mannschaften zu spielen, die normalerweise eine besondere Motivation haben", sagt Sonnenberg Trainer Alexander Kopp, der mit seiner Mannschaft beim A-Ligisten Schwarz-Weiß Wiesbaden gefordert war. "Es war aber schon eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Wir wollten von Anfang an dominant auftreten und das haben wir auch geschafft", lobt Kopp die Leistung seiner Mannschaft. Der Kreisoberligist sorgte durch Sebastian Clarysse (31.), Vincent Kessel (35.) und Israel Mulumba Mukamba (38.) vor der Pause für die Vorentscheidung.

"Wir hatten 65 Minuten lang viel Ballbesitz, haben das Spiel bestimmt und den Gegner kontrolliert. Nach dem 4:0 durch Muhammed Tanriverdi in der 69. Minute haben wir etwas lockerer gemacht und das Spiel laufen lassen", resümiert Kopp. Auf das 5:0 von Abdalaziz Alabdalaziz (82.) antwortete der A-Ligist durch Simon Schulz mit dem Ehrentreffer (90.).

"Hat mich gefreut, bekannte Gesichter wiederzusehen"

Für Kopp war das Spiel bei Schwarz-Weiß auch persönlich ein Besonderes. "Ich habe dort viele Jahre meiner Laufbahn verbracht und eine schöne Zeit gehabt", blickt er zurück. "Von daher war es ein komisches Gefühl zurückzukommen. Aber es hat mich gefreut, bekannte Gesichter wiederzusehen." Im Winter der Saison 2018/2019 wechselte Kopp zu Germania Wiesbaden und anschließend zum TV Wallau. Seit diesen Sommer ist er bei der SpVgg Sonnenberg. "Besonders habe ich mich auf dieses Spiel gefreut, weil zwei ehemalige Jugendspieler von mir Trainer bei Schwarz-Weiß sind."