 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Kreispokal Uckermark: Die Paarungen der 1. Runde stehen fest

Den Überblick auf die Spiele gibt es auf FuPa.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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1. KK A Uckermark
1. KK B Uckermark
Uckermarkliga
Kreisliga Uckermark
1. KK A Uckermark M

Die Paarungen der 1. Runde im Kreispokal Uckermark stehen fest. Das sind sie:

1. Runde

So., 30.08.26 10:00 Uhr SpG Storkow/Vietmannsdorf II - SpG Storkow/Vietmannsdorf
So., 30.08.26 10:00 Uhr SV Eintracht 1992 Haßleben - SG Triepkendorf / SV Lychen
So., 30.08.26 10:00 Uhr Potzlower SV 49 - SV Fortuna Schmölln
So., 30.08.26 10:00 Uhr Dedelower SV 90 - Heinersdorfer SV 1973
So., 30.08.26 10:00 Uhr SpG Thomsdorf/Parmen/Fürstenwerder - FSV Rot-Weiß Prenzlau II
So., 30.08.26 10:00 Uhr FSV City 76 Schwedt - SpG Lunow/Oderberg II
So., 30.08.26 10:00 Uhr Warnitzer SV Blau-Weiß - KSV Schönermark
So., 30.08.26 14:00 Uhr Tantower SV - SV Blau-Weiß Röddelin

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