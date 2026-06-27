Kreispokal Uckermark: Die Paarungen der 1. Runde stehen fest

Die Paarungen der 1. Runde im Kreispokal Uckermark stehen fest. Das sind sie:
1. Runde
So., 30.08.26 10:00 Uhr SpG Storkow/Vietmannsdorf II - SpG Storkow/Vietmannsdorf
So., 30.08.26 10:00 Uhr SV Eintracht 1992 Haßleben - SG Triepkendorf / SV Lychen
So., 30.08.26 10:00 Uhr Potzlower SV 49 - SV Fortuna Schmölln
So., 30.08.26 10:00 Uhr Dedelower SV 90 - Heinersdorfer SV 1973
So., 30.08.26 10:00 Uhr SpG Thomsdorf/Parmen/Fürstenwerder - FSV Rot-Weiß Prenzlau II
So., 30.08.26 10:00 Uhr FSV City 76 Schwedt - SpG Lunow/Oderberg II
So., 30.08.26 10:00 Uhr Warnitzer SV Blau-Weiß - KSV Schönermark
So., 30.08.26 14:00 Uhr Tantower SV - SV Blau-Weiß Röddelin
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