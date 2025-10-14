 2025-10-10T17:03:43.034Z

Pokal
Der TV Idstein will seine starke Form in der Liga auch im Kreispokal unter Beweis stellen - Gegner ist die SG Ra/Ma.
Der TV Idstein will seine starke Form in der Liga auch im Kreispokal unter Beweis stellen - Gegner ist die SG Ra/Ma. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Kreispokal: TV Idstein will auch gegen Ra/Ma überraschen

Setzt sich der Höhenflug des starken KOL-Aufsteigers auch im Pokal fort? +++ Derbys in Taunusstein, dem Rheingau und dem Ländchen

Verlinkte Inhalte

KP Rheingau-Taunus
KP Wiesbaden
Wallrabenst.
Bierstadt
SG RaMa

Wiesbaden/Rheingau-Taunus. Als Aufsteiger hat sich der TV Idstein überraschend schnell in der Kreisoberliga etabliert, mischt mit seiner jungen Mannschaft als aktueller Tabellendritter gleich wieder oben mit. Und darf sich am kommenden Donnerstag (20 Uhr) über ein besonderes Kreispokalspiel freuen, denn Gruppenligist SG Rauenthal/Martinsthal ist zu Gast.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
TV Idstein
TV IdsteinIdstein
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
20:00live

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
19:30

Und der TVI, das ist im Gespräch mit Trainer Christian Freyer herauszuhören, rechnet sich durchaus etwas aus gegen den klassenhöheren Kontrahenten „Wir sind echt gut im Flow, gehen mit vollem Selbstvertrauen ran und wollen irgendwie die Sensation schaffen. Vorne haben wir sowieso viel Punch, sind auch gegen einen Gruppenligisten immer für ein Tor gut“, blickt Christian Freyer voraus. Die Defensivspieler Felix Schadl und Tilmann Menzel sind nach Urlaub wieder Startelf-Optionen.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Wallrabenstein
SV WallrabensteinWallrabenst.
SV 1922 Walsdorf
SV 1922 WalsdorfWalsdorf
20:00

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
FSV Oberwalluf
FSV OberwallufOberwalluf
20:00live

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt
20:00

Gruppenligist TSV Bleidenstadt, der seit zwei Monaten kein Ligaspiel gewonnen und vor Kurzem den Trainer gewechselt hat, ist im Taunussteiner Derby bei Titelverteidiger SG Orlen zu Gast (Do., 20 Uhr). Auch im Rheingau gibt es zeitgleich ein Derby, und zwar zwischen dem SV Hallgarten und dem FSV Oberwalluf. Bereits am Mittwochabend (20 Uhr) ist Kreisoberligist SV Walsdorf beim Gruppenligisten SV Wallrabenstein gefordert. Bitter: Als klassentieferer Verein müssen die Walsdorfer mangels Flutlicht trotzdem auswärts ran.

Die weiteren Partien aus dem RTK-Pokal:

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
20:00

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
TuS 03 Beuerbach
TuS 03 BeuerbachBeuerbach
SG Schlangenbad
SG SchlangenbadSchlangenbad
20:00

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
TSG Wörsdorf
TSG WörsdorfWörsdorf
20:00

Ländches-Derby in Nordenstadt

Auch in der Landeshauptstadt stehen einige Kreispokalspiele an. Da soll der Höhenflug des Wiesbadener A-Ligisten CD Espanol weitergehen. Als Aufsteiger führen die Iberer momentan die Tabelle an und sind am Donnerstag (im Pokal beim B-Liga-Zweiten VfR gefordert.

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Nordenstadt
TuS NordenstadtNordenstadt
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
20:00

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg
1. FSV Schierstein
1. FSV Schierstein1. FSV 08
20:00

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
TSG 1846 Mainz-Kastel
TSG 1846 Mainz-KastelKastel 46
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
19:30

Titelverteidiger und Gruppenligist FC Bierstadt ist im Ländches-Derby beim Kreisoberligisten TuS Nordenstadt zu Gast. Zwei Kreisoberliga-interne Duelle stehen am Donnerstag auf dem Plan: Die TSG Kastel 46 empfängt den FC Maroc (19.30 Uhr) und der FSV Schierstein 08 ist bei der Spvgg. Sonnenberg zu Gast (20 Uhr).

Weiter spielen:

Heute, 20:00 Uhr
SC Tennis Borussia Rambach
SC Tennis Borussia RambachRambach
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
20:00

Morgen, 19:45 Uhr
SV Blau-Gelb Wiesbaden
SV Blau-Gelb WiesbadenBlau-Gelb WI
SC Gräselberg
SC GräselbergGräselberg
19:45

Aufrufe: 014.10.2025, 12:00 Uhr
Philipp DurilloAutor