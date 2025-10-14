Kreispokal: TV Idstein will auch gegen Ra/Ma überraschen

Wiesbaden/Rheingau-Taunus. Als Aufsteiger hat sich der TV Idstein überraschend schnell in der Kreisoberliga etabliert, mischt mit seiner jungen Mannschaft als aktueller Tabellendritter gleich wieder oben mit. Und darf sich am kommenden Donnerstag (20 Uhr) über ein besonderes Kreispokalspiel freuen, denn Gruppenligist SG Rauenthal/Martinsthal ist zu Gast.

Und der TVI, das ist im Gespräch mit Trainer Christian Freyer herauszuhören, rechnet sich durchaus etwas aus gegen den klassenhöheren Kontrahenten „Wir sind echt gut im Flow, gehen mit vollem Selbstvertrauen ran und wollen irgendwie die Sensation schaffen. Vorne haben wir sowieso viel Punch, sind auch gegen einen Gruppenligisten immer für ein Tor gut“, blickt Christian Freyer voraus. Die Defensivspieler Felix Schadl und Tilmann Menzel sind nach Urlaub wieder Startelf-Optionen.

Gruppenligist TSV Bleidenstadt, der seit zwei Monaten kein Ligaspiel gewonnen und vor Kurzem den Trainer gewechselt hat, ist im Taunussteiner Derby bei Titelverteidiger SG Orlen zu Gast (Do., 20 Uhr). Auch im Rheingau gibt es zeitgleich ein Derby, und zwar zwischen dem SV Hallgarten und dem FSV Oberwalluf. Bereits am Mittwochabend (20 Uhr) ist Kreisoberligist SV Walsdorf beim Gruppenligisten SV Wallrabenstein gefordert. Bitter: Als klassentieferer Verein müssen die Walsdorfer mangels Flutlicht trotzdem auswärts ran.

Die weiteren Partien aus dem RTK-Pokal:

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr TuS Kemel TuS Kemel SG Walluf SG Walluf 20:00 PUSH

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr TuS 03 Beuerbach Beuerbach SG Schlangenbad Schlangenbad 20:00 PUSH

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr SG Hohenstein SG Hohenstein TSG Wörsdorf Wörsdorf 20:00 PUSH

Ländches-Derby in Nordenstadt

Auch in der Landeshauptstadt stehen einige Kreispokalspiele an. Da soll der Höhenflug des Wiesbadener A-Ligisten CD Espanol weitergehen. Als Aufsteiger führen die Iberer momentan die Tabelle an und sind am Donnerstag (im Pokal beim B-Liga-Zweiten VfR gefordert.