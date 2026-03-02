Kreispokal: TV Idstein mit klarem Sieg über den FSV Oberwalluf

Der TV Idstein steht im Halbfinale des Kreispokal-Rheingau-Taunus – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Der TV Idstein steht im Halbfinale. Dort trifft der TVI auf den Gewinner des verbleibenden Viertelfinalspiels zwischen dem SV Wallrabenstein und der SG Walluf

Am Mittwoch (20 Uhr) steigt zwischen dem abstiegsbedrohten Gruppenligisten SV Wallrabenstein und dem Verbandsliga-Topteam der SG Walluf das letzte Viertelfinale im Kreispokal Rheingau-Taunus. Der Sieger muss am 26. März zum Kreisoberligisten TV Idstein, der sich beim Liga-Gefährten FSV Oberwalluf mit 5:0 (2:0) durchgesetzt hatte.

David Schaffer (2), Hamdi Can Simsek, Luis Cortijo Lange und Efe Kadi hatten für den TVI getroffen, dessen Chefcoach Christian Freyer die „harte Gangart“ der Gastgeber kritisierte. Die in diesem Zusammenhang vom Referee verhängten beiden Gelb-Roten Karten sowie eine Rote Karte seien „alle gerechtfertigt“ gewesen, betont Freyer, der den gigantischen Aufschwung der TVI-Fußballer maßgeblich angeschoben und nun auch bereits für die nächste Saison verlängert hat. Wie sich die Gesamtsituation im Trainerteam 2026/27 darstellen werde, darüber sondiere man gerade die Lage.

„Alle Platzverweise gehen so in Ordnung“, räumt derweil Andre Apitz-Seifert aus Oberwallufs sportlicher Leitung mit Blick auf Rot gegen Roberto Rivera Cruces (Notbremse) sowie die Ampelkarten gegen Fabian Abt und Fabian Hofmann unumwunden ein. Ohnehin hatten Schlüsselspieler gefehlt, durch die Feldverweise verschärft sich die Lage mit Blick auf das Liga-Spiel in Laufenselden (So., 15 Uhr), während die Idsteiner parallel im Topspiel auf den SV Walsdorf treffen.