Der Türkische SV setzt sich bei der SG Germania durch. – Foto: Willi Roth

Kreispokal: Türkischer SV revanchiert sich Vorjahreschampion SG Germania scheitert in der 2. Runde am damaligen Finalgegner +++ Kurioser Siegtreffer in der Nachspielzeit

Wiesbaden. Der Vorjahressieger des Wiesbadener Kreispokals ist bereits in der zweiten Runde des Wettbewerbs ausgeschieden. In der Wiederauflage des Finals von vor wenigen Monaten zog die SG Germania an der heimischen Waldstraße diesmal gegen den Türkischen SV den Kürzeren. Dabei fiel der Siegtreffer mit der letzten Aktion.

Schon früh im Spiel ging der Türkische SV in Führung. Necmi Gür dribbelte am Strafraum der Germanen entlang und setzte mit einem wunderbaren Hackenpass hinter die Kette Serdar Barin in Szene. Der Stürmer-Routinier traf frei vor Keeper Kunze zum 1:0 für den TSV (11.). Die Video-Highlights zum Spiel seht ihr hier. Kurz nach der Halbzeit dann der Ausgleich für die Germanen: Eine Flanke von links konnte die TSV-Abwehr nur unzureichend nach vorne klären. Aus rund 20 Metern kam Ilias Amallah relativ frei zum Abschluss und nagelte den Ball mit Karacho in den Winkel. TSV-Keeper Alex Zeeb, der in der Winterpause von Germania zum TSV gewechselt war, konnte nur machtlos hinterherschauen.