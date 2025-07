Kreispokal: Türk setzt sich deutlich durch

Crumstadt (abi). Stand es zur Pause erst 1:2, wurde es in der zweiten Halbzeit sehr deutlich. Am Ende mussten sich die B-Liga-Fußballer des TV Crumstadt in der ersten Kreispokalrunde dem Vizemeister aus der A-Liga, Türk Gücü Rüsselsheim, klar mit 1:9 (1:2) geschlagen geben.