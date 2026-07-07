Kreispokal: Titelverteidiger startet in Badenheim

Wer darf in der neuen Saison den Kreispokal herumreichen und wird Nachfolger des TuS Waldböckelheim? – Foto: Mario Luge

KREIS BAD KREUZNACH. Jetzt steht auch die erste Runde im Bad Kreuznacher Fußball-Kreispokal. Am letzten Juli-Wochenende spielen 28 Mannschaften von A-Klasse bis C-Klassen um den Einzug in den zweiten Durchgang. Am Ende des Wettbewerbs soll ein Nachfolger für Titelverteidiger TuS Waldböckelheim gefunden werden, der sich erst vor einigen Wochen vor fast 1000 Zuschauern gegen die SG Soonwald durchgesetzt hatte.

Ein Duell auf Augenhöhe dürfte es zwischen dem A-Klassen-Topteam VfL Simmertal und dem Bezirksliga-Absteiger TSV Bockenau geben. Mit dem Fast-Aufsteiger TuS Roxheim und dem A-Klassist FC Bad Sobernheim stehen sich ebenfalls zwei ambitionierte Vertretungen gegenüber. Wer hat da die Nase vorne? Was macht Ex-Bezirksligist TSG Planig, der bereits sechs Tage zuvor im Verbandspokal gegen den TuS Hackenheim auf dem Platz gestanden hat nun gegen den TSV Hargesheim? Und wie schlägt sich Kreispokal-Titelverteidiger TuS Waldböckelheim zum Kreispokal-Auftakt bei der SG Rheinhessen in Badenheim? Fragen über Fragen, die die Spieler am besten am Sonntag ab 15 Uhr selbst beantworten sollen. Die erste Runde im Kreispokal Bad Kreuznach im Überblick: