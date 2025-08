🏆  Kreispokal-Thriller im Parkstadion

Parkstadion Baunatal

Vor beeindruckender Kulisse mit TribĂŒne empfing Anadoluspor Baunatal am Sonntag den OSC Vellmar zum Kreispokal-Duell. Die Zuschauer sahen ein hochklassiges und spannungsgeladenes Spiel, das alles bot, was Pokalfußball ausmacht.

đŸ”„ Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten – OSC mit dem ersten Treffer

Beide Teams starteten mit offenem Visier. Schon in den ersten Minuten erspielten sich beide Seiten gute Torchancen. In der 14. Minute nutzte der OSC Vellmar eine Unachtsamkeit in der Baunataler Defensive und ging mit 0:1 in FĂŒhrung.

Doch Anadoluspor ließ sich davon nicht beeindrucken. Mit hoher Laufbereitschaft und viel Motivation erspielte sich das Team mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. Besonders ĂŒber die rechte Seite zeigte sich der OSC gefĂ€hrlich, doch auch die Hausherren fanden immer besser ins Spiel. Halbzeitstand: 0:1.

⚜ Zweite Halbzeit: Der Wille zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein echter Pokalfight. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, doch Anadoluspor Baunatal war klar die aktivere und spielbestimmende Mannschaft.

In der 70. Minute war es dann soweit: Yasin BingĂŒl erzielte den hochverdienten Ausgleich zum 1:1, nachdem Emre Bicer zuvor nur knapp gescheitert war.

In der 89. Minute der Aufreger des Spiels: Yasin BingĂŒl wird im Strafraum klar gefoult doch der Schiedsrichter entscheidet sich gegen den Elfmeterpfiff. Videoaufnahmen zeigen ein eindeutiges Foulspiel, doch die Pfeife blieb stumm.

đŸ§€ Elfmeterschießen: Mehmet wird zum Helden

Nach 90 Minuten blieb es beim 1:1 das Spiel musste im Elfmeterschießen entschieden werden.

Und dort wuchs Torwart Mehmet ĂŒber sich hinaus:

Er parierte gleich zwei Elfmeter, nachdem er bereits wĂ€hrend der regulĂ€ren Spielzeit ĂŒberragend gehalten hatte.

Endstand nach Elfmeterschießen: 5:3 fĂŒr Anadoluspor Baunatal – und der verdiente Einzug in die nĂ€chste Pokalrunde war perfekt!

⭐ Spieler des Spiels:

Mehmet starke 90 Minuten und zwei gehaltene Elfmeter im Shootout.