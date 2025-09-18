 2025-09-18T06:43:20.841Z

Die TSV Rot-Weiß Auerbach und der SV Fürth sind im Kreispokal eine Runde weiter - unter anderem.
Die TSV Rot-Weiß Auerbach und der SV Fürth sind im Kreispokal eine Runde weiter - unter anderem. – Foto: Mara Wolf - Archiv

Kreispokal: SV Fürth, Auerbach und SGU ziehen in Runde Drei ein

Im Bergsträßer Kreispokal setzen sich die Gruppenligisten bei der SSG Einhausen und dem FV Biblis durch +++ VfB Lampertheim festigt Tabellenführung in der B-Liga.

Bergstraße. Zweimal traten in den Mittwochspielen in der zweiten Runde des Bergsträßer Kreispokals Gruppen- bei Kreisoberligisten an, beide Male setzten sich die klassenhöheren Clubs durch.

Gestern, 19:30 Uhr
SSG Einhausen
SSG EinhausenEinhausen
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
1
3
Abpfiff

So siegte der SV Fürth in einer kampfbetonten Partie bei der SSG Einhausen mit 3:1 (1:0). Einhausen wehrte sich nach Kräften, witterte nach Steinmanns 1:2-Anschlusstor (73.) Morgenluft, doch Ecksteins 3:1 nur sieben Minuten später bedeutete die Entscheidung. Zuvor hatten Patrik Babic (25.) und Utermann per Eigentor (60,) für die Odenwälder getroffen.

Gestern, 19:30 Uhr
FV Biblis
FV BiblisFV Biblis
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
1
5
Abpfiff

Deutlicher machte es die TSV Auerbach, Sechster der Gruppenliga, beim Kreisoberliga-Fünften FV Biblis. Der 5:1 (3:0)-Erfolg war ungefährdet, zumal der Favorit schnell durch Morweisers Eigentor in Führung ging. Hashim (24.), Walter (44.), Wente (58.) und Riebel (73.) erhöhten, ehe Biblis durch Gashi zum Ehrentreffer kam (88.).

Di., 16.09.2025, 19:30 Uhr
SV Schwanheim
SV SchwanheimSchwanheim
SG Unter-Abtsteinach
SG Unter-AbtsteinachAbtsteinach
0
12
Abpfiff

Bereits am Dienstag hatte sich Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinbach bei C-Liga-Aufsteiger SV Schwanheim mit 12:0 (5:0) durchgesetzt

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
SC Olympia Lorsch
SC Olympia LorschOly. Lorsch II
5
2
Abpfiff

„Es war ein sehr gutes Spiel auf hohem Niveau. Da hat mir auch Aufsteiger Lorsch ganz gut gefallen“, bilanzierte VfB-Sportausschussvorsitzender Sascha Betz. Dem 3:1 ging ein grobes Foul von Lorschs Torhüter Wahlig voraus. Aykut Tivriz verwandelte den Elfmeter zum 3:1-Pausenstand für den Tabellenführer. Das zwischenzeitliche 1:1 der Olympia erzielte Gerrit Wiemer, der einst mal in der Jugend des VfB spielte. Tore: 1:0 Pircek (6.), 1:1 Wiemer (14.), 2:1 Pircek (38.), 3:1 Tivriz (42., Foulelfmeter), 3:2 Grieser (66.), 4:2 Barry (87.), 5:2 Pircek (90. + 2.). – Schiedsrichter: Todisco (SV Darmstadt 98). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Pircek/Schön, Grieser.

Gestern, 19:45 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth II
SV Unter-Flockenbach
SV Unter-FlockenbachFlockenbach III
2
3
Abpfiff

Die weiter unbesiegten Flockenbacher standen stabil in der Abwehr und waren gut im Kontern, befand Fürths Trainer Sascha Amend, der ein Remis als gerechtes Resultat empfunden hätte. Zwar sei die erste Halbzeit an den SVU gegangen, die zweite gehörte aber dem FC. Tore: 0:1, 0:2 Seiler (6., 20.), 1:2 Turzer (43.), 2:2 Nils Landzettel (56.), 2:3 Weihrich (67.). – Schiedsrichter: Möller (TG Jahn Trösel). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.



