Kreispokal: SV Fürth, Auerbach und SGU ziehen in Runde Drei ein

Bergstraße. Zweimal traten in den Mittwochspielen in der zweiten Runde des Bergsträßer Kreispokals Gruppen- bei Kreisoberligisten an, beide Male setzten sich die klassenhöheren Clubs durch.

So siegte der SV Fürth in einer kampfbetonten Partie bei der SSG Einhausen mit 3:1 (1:0). Einhausen wehrte sich nach Kräften, witterte nach Steinmanns 1:2-Anschlusstor (73.) Morgenluft, doch Ecksteins 3:1 nur sieben Minuten später bedeutete die Entscheidung. Zuvor hatten Patrik Babic (25.) und Utermann per Eigentor (60,) für die Odenwälder getroffen.

Deutlicher machte es die TSV Auerbach, Sechster der Gruppenliga, beim Kreisoberliga-Fünften FV Biblis. Der 5:1 (3:0)-Erfolg war ungefährdet, zumal der Favorit schnell durch Morweisers Eigentor in Führung ging. Hashim (24.), Walter (44.), Wente (58.) und Riebel (73.) erhöhten, ehe Biblis durch Gashi zum Ehrentreffer kam (88.).

„Es war ein sehr gutes Spiel auf hohem Niveau. Da hat mir auch Aufsteiger Lorsch ganz gut gefallen“, bilanzierte VfB-Sportausschussvorsitzender Sascha Betz. Dem 3:1 ging ein grobes Foul von Lorschs Torhüter Wahlig voraus. Aykut Tivriz verwandelte den Elfmeter zum 3:1-Pausenstand für den Tabellenführer. Das zwischenzeitliche 1:1 der Olympia erzielte Gerrit Wiemer, der einst mal in der Jugend des VfB spielte. Tore: 1:0 Pircek (6.), 1:1 Wiemer (14.), 2:1 Pircek (38.), 3:1 Tivriz (42., Foulelfmeter), 3:2 Grieser (66.), 4:2 Barry (87.), 5:2 Pircek (90. + 2.). – Schiedsrichter: Todisco (SV Darmstadt 98). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Pircek/Schön, Grieser.

Die weiter unbesiegten Flockenbacher standen stabil in der Abwehr und waren gut im Kontern, befand Fürths Trainer Sascha Amend, der ein Remis als gerechtes Resultat empfunden hätte. Zwar sei die erste Halbzeit an den SVU gegangen, die zweite gehörte aber dem FC. Tore: 0:1, 0:2 Seiler (6., 20.), 1:2 Turzer (43.), 2:2 Nils Landzettel (56.), 2:3 Weihrich (67.). – Schiedsrichter: Möller (TG Jahn Trösel). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.





