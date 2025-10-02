 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Udo Waffenschmidt

Kreispokal: Südwest gegen Rheindörfer – Bergfried hadert mit Ansetzung

Bezirksliga-Duelle im Kölner Kreispokal: Südwest und Rheindörfer im direkten Schlagabtausch, Bergfried kämpft trotz Personalnot um das Weiterkommen.

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Köln
DJK Südwest
SV Bergfried
Rheindörfer
Spoho Köln

Der Kreispokal Köln geht in die zweite Runde. Unter anderem sind diese zwei spannenden Duelle morgen angesetzt: Bezirksliga-intern kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen DJK Südwest und der SpVg Rheindörfer, außerdem reist der SV Bergfried Leverkusen zu Vorwärts Spoho.

Heute, 20:00 Uhr
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SpVg Rheindörfer Köln-NordRheindörfer
20:00

Südwest gegen Rheindörfer: Bezirksliga-Duell mit Signalwirkung

Die DJK und Rheindörfer trennen nur drei Punkte in der Tabelle der Bezirksliga. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet und wollen auch im Pokal ein Ausrufezeichen setzen.

„Wir freuen uns sehr, die Rheindörfer bei uns zu Gast zu haben. Für uns ist es auch ein Gradmesser gegen ein Team aus den Top 5. Natürlich wollen wir das Spiel genießen, aber wir wollen es auch unbedingt gewinnen“, erklärt DJK-Trainer Daniel Errens. Rotation werde bei den Kölnern zwar eine Rolle spielen, dennoch kündigt er eine „schlagkräftige Truppe“ an.

Auf der Gegenseite betont Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann: „Der Pokal ist für uns immer eine spannende Angelegenheit. Wer uns kennt, weiß, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen – besonders gegen Südwest.“ Auch bei den Gästen wird es leichte Veränderungen in der Startelf geben, um die Doppelbelastung in dieser Woche aufzufangen.

Morgen, 15:30 Uhr
Vorwärts Spoho 98
Vorwärts Spoho 98Spoho Köln
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried
15:30

Bergfried zwischen Pokal und Liga-Alltag

Im zweiten Duell bekommt es Bergfried Leverkusen mit einer echten Herausforderung zu tun. Bergfried feierte zuletzt den ersten Saisonsieg, geht aber mit großen Personalsorgen in die Partie. „Die Ansetzung mit Spielen am Freitag und Sonntag empfinde ich als absolutes Unding. Viele Jungs müssen vermutlich beide Spiele über 90 Minuten gehen“, ärgert sich Coach Hannes Diekamp. Dennoch will seine Elf den Schwung mitnehmen: „Wir hoffen, den positiven Flow im Pokal fortzuführen und eine Runde weiterzukommen.“

Bereits am Mittwochabend

Gestern, 20:30 Uhr
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß
0
3
Abpfiff
+Video

SV Adler Dellbrück – SC Blau-Weiß 06 Köln 0:3
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj
Tore: 0:1 Mirko Wiersch (5.), 0:2 Jonas Baier (62.), 0:3 Emil Gebelhoff (80.)
Rot: Florian Semmler (52./SV Adler Dellbrück)

Gestern, 20:00 Uhr
FC Germania Zündorf 1913
FC Germania Zündorf 1913FC Zündorf
SV Botan Köln
SV Botan KölnBotan
9
0
Abpfiff

FC Germania Zündorf 1913 – SV Botan Köln 9:0
Schiedsrichter: Onur Celik
Tore: 1:0 Nikolaos Giapoutzidis (6.), 2:0 Beni Kiwala (7.), 3:0 Nick Peters (10.), 4:0 Nick Peters (18.), 5:0 Nikolaos Giapoutzidis (32.), 6:0 Nikolaos Giapoutzidis (33.), 7:0 Nikolaos Giapoutzidis (45.), 8:0 Dayo Maschke-Mina (70.), 9:0 Yanik Gilles (80.)

Weitere Spiele der zweiten Runde im Kreispokal Köln:

Morgen, 13:00 Uhr
GSK Galatasaray Köln
GSK Galatasaray KölnGalatasaray
1. FSV Köln
1. FSV Köln1. FSV Köln
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Mevlana Porz
SV Mevlana PorzMevlana Porz
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Union Köln
1. FC Union KölnUnion Köln
FC Energie Köln
FC Energie KölnEnergie Köln
13:00

Morgen, 15:30 Uhr
Köln Trabzonspor
Köln TrabzonsporTrabzonspor
TPSK 1925 Köln
TPSK 1925 KölnTPSK Köln
15:30

Heute, 19:30 Uhr
SSV Köln-Vingst 1905
SSV Köln-Vingst 1905SSV Vingst
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
19:30

Morgen, 15:30 Uhr
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
TuS Köln rechtsrheinisch 1874
TuS Köln rechtsrheinisch 1874TuS Köln rrh
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
FC Germania Köln-Mülheim
FC Germania Köln-MülheimGerm Mülheim
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Sportclub 1913 Hitdorf
Sportclub 1913 HitdorfSC Hitdorf
RSV Rath-Heumar 1920
RSV Rath-Heumar 1920Rath-Heumar
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
RSV Urbach 1912
RSV Urbach 1912RSV Urbach
DITIB Chorweiler Sport
DITIB Chorweiler SportChorweiler
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Westhoven-Ensen
SV Westhoven-EnsenSV Westhoven
TuS Köln-Ehrenfeld 1865
TuS Köln-Ehrenfeld 1865TuS Ehrenfel
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC Rondorf 1912
SC Rondorf 1912Rondorf
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
§ Urteil

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Köln rechtsrheinisch 1905
VfB Köln rechtsrheinisch 1905VfB Köln rrh
DJK Roland Köln-West
DJK Roland Köln-WestRoland Köln
15:30

Heute, 20:00 Uhr
SC Holweide 68
SC Holweide 68Holweide
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
CfB Ford Köln-Niehl 09/52Ford Niehl
20:00

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
SV Auweiler-Esch 59
SV Auweiler-Esch 59Auweiler
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
20:00

Heute, 19:45 Uhr
SC Köln-Brück 07
SC Köln-Brück 07Köln-Brück
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
19:45

Morgen, 15:30 Uhr
FC Eintracht Köln 51/05
FC Eintracht Köln 51/05FC Eintracht
Cologne 11
Cologne 11Cologne 11
15:30live

Heute, 19:30 Uhr
JSV Köln 96
JSV Köln 96JSV Köln 96
SV Schlebusch
SV SchlebuschSchlebusch
19:30

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Langel
TuS LangelTuS Langel
SC Köln-Mülheim-Nord 1919
SC Köln-Mülheim-Nord 1919Mülheim-Nord
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
Türkischer FC Köln 2001
Türkischer FC Köln 2001TFC Köln
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
S.u.S. Nippes
S.u.S. NippesNippes 12
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SC Leverkusen 2017
SC Leverkusen 2017SC Leverkus.
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82
GSV Galanolefkos-Hellas-Colonias 75/82Galanolefkos
SC Germania Köln-Ossendorf 1894
SC Germania Köln-Ossendorf 1894SC Ossendorf
15:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Köln 2000
SC Köln 2000SC Köln
TSV 07 Köln-Merheim
TSV 07 Köln-MerheimTSV Merheim
19:30

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Höhenhaus 1919
TuS Höhenhaus 1919Höhenhaus
Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878
Turn-und Fechtgemeinde Köln-Nippes 1878Nippes 78
15:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Chorweiler 2022
FC Chorweiler 2022FCChorweiler
Afrika Fussball Club Köln
Afrika Fussball Club KölnAFC Köln
19:30

Aufrufe: 02.10.2025, 07:16 Uhr
Lisa-Marie BuhlAutor