– Foto: Udo Waffenschmidt

Kreispokal: Südwest gegen Rheindörfer – Bergfried hadert mit Ansetzung Bezirksliga-Duelle im Kölner Kreispokal: Südwest und Rheindörfer im direkten Schlagabtausch, Bergfried kämpft trotz Personalnot um das Weiterkommen.

Der Kreispokal Köln geht in die zweite Runde. Unter anderem sind diese zwei spannenden Duelle morgen angesetzt: Bezirksliga-intern kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen DJK Südwest und der SpVg Rheindörfer, außerdem reist der SV Bergfried Leverkusen zu Vorwärts Spoho.

Heute, 20:00 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest SpVg Rheindörfer Köln-Nord Rheindörfer 20:00

Südwest gegen Rheindörfer: Bezirksliga-Duell mit Signalwirkung

Die DJK und Rheindörfer trennen nur drei Punkte in der Tabelle der Bezirksliga. Beide Teams sind gut in die Saison gestartet und wollen auch im Pokal ein Ausrufezeichen setzen. „Wir freuen uns sehr, die Rheindörfer bei uns zu Gast zu haben. Für uns ist es auch ein Gradmesser gegen ein Team aus den Top 5. Natürlich wollen wir das Spiel genießen, aber wir wollen es auch unbedingt gewinnen“, erklärt DJK-Trainer Daniel Errens. Rotation werde bei den Kölnern zwar eine Rolle spielen, dennoch kündigt er eine „schlagkräftige Truppe“ an.

Auf der Gegenseite betont Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann: „Der Pokal ist für uns immer eine spannende Angelegenheit. Wer uns kennt, weiß, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen – besonders gegen Südwest." Auch bei den Gästen wird es leichte Veränderungen in der Startelf geben, um die Doppelbelastung in dieser Woche aufzufangen. Morgen, 15:30 Uhr Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel SV Bergfried 15:30

Bergfried zwischen Pokal und Liga-Alltag Im zweiten Duell bekommt es Bergfried Leverkusen mit einer echten Herausforderung zu tun. Bergfried feierte zuletzt den ersten Saisonsieg, geht aber mit großen Personalsorgen in die Partie. „Die Ansetzung mit Spielen am Freitag und Sonntag empfinde ich als absolutes Unding. Viele Jungs müssen vermutlich beide Spiele über 90 Minuten gehen", ärgert sich Coach Hannes Diekamp. Dennoch will seine Elf den Schwung mitnehmen: „Wir hoffen, den positiven Flow im Pokal fortzuführen und eine Runde weiterzukommen." Bereits am Mittwochabend